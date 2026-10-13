Bryce Vincent Gowryluk a ajuns într-o zonă abruptă, unde a rămas blocat la baza unui perete de stâncă, departe de traseul pe care intenționa să îl parcurgă. Pentru recuperarea sa a fost nevoie de o intervenție cu elicopterul, scrie The Guardian.

Incidentul, produs în provincia Columbia Britanică, readuce în atenție riscurile folosirii exclusive a aplicațiilor digitale și a inteligenței artificiale pentru orientarea în zone montane dificile, fără verificarea traseului și fără pregătirea necesară.

Cum a ajuns adolescentul pe un traseu periculos

Sâmbătă dimineață, Bryce Vincent Gowryluk a urcat cu telecabina pe muntele Grouse, de unde a cerut chatbotului Claude să îi planifice o drumeție dus-întors până pe muntele Crown, aflat în apropiere.

Traseul presupune traversarea unor zone cu grohotiș și o diferență de nivel de peste 610 metri. De pe vârf, drumeții pot admira o panoramă de 360 de grade asupra regiunii metropolitane Vancouver, a văii Fraser și a bazinului hidrografic Capilano.

Drumeția durează, în mod obișnuit, aproximativ opt ore, iar ghizii avertizează că nu este potrivită pentru începători.

Bryce, pasionat de escaladă în sală, a urmat indicațiile primite în timp ce cobora prin Crown Pass și traversa zona Crater Slabs, înainte de a ajunge într-o vale presărată cu bolovani. Însă instrucțiunile oferite de chatbot l-au îndepărtat de ruta planificată.

Adolescentul a ajuns astfel la baza peretelui final al traseului Widowmaker Arete, o porțiune abruptă care necesită echipament specializat, inclusiv corzi și dispozitive de asigurare pentru escaladă.

A rămas blocat la baza unei stânci și a sunat după ajutor

Când și-a dat seama că terenul era mult prea abrupt și că nu mai putea continua în siguranță, adolescentul și-a sunat mama, apoi a apelat serviciile de urgență.

Poliția a alertat echipa de salvare, care a trimis un elicopter în zonă. Intervenția s-a dovedit însă dificilă, deoarece băiatul se afla prea aproape de peretele de stâncă pentru ca echipajul să îl poată recupera direct din elicopter.

În cele din urmă, doi salvatori au fost coborâți cu troliul pentru a ajunge la adolescent și a-l extrage din zona periculoasă. Ulterior, acesta a fost transportat cu elicopterul la baza echipei de salvare, în apropierea barajului Cleveland.

Potrivit raportului întocmit după intervenție, băiatul se afla „foarte departe” de traseul pe care intenționa să îl urmeze.

Salvatorii avertizează: inteligența artificială nu poate înlocui pregătirea montană

Paul Markey, coordonatorul operațiunilor de căutare, a explicat că adolescentul avea echipamentul necesar pentru o drumeție obișnuită, dar nu și pentru o ascensiune tehnică pe stâncă.

„În acest caz, băiatul avea o lanternă frontală, haine adecvate, o pereche bună de bocanci, o baterie de rezervă și provizii suplimentare de mâncare. Era destul de bine echipat pentru drumeție și deplasarea pe teren accidentat. Cu siguranță, însă, nu era pregătit și nu avea echipamentul necesar pentru escaladă”, a declarat Markey.

Acesta a subliniat că un chatbot nu poate evalua direct condițiile din teren și nici nu poate garanta că o rută sugerată este sigură.

„În această situație, Claude nu a fost niciodată în zona în care a ajuns băiatul de 16 ani. Capacitatea lui Claude de a descrie cum ar putea arăta zona are limite”, a explicat coordonatorul.

Markey a atras atenția și asupra tendinței tot mai răspândite de a folosi aplicații electronice în locul metodelor tradiționale de orientare.

„Există, fără îndoială, o tendință de a folosi aplicații electronice în locul abilităților de orientare cu harta și busola. Însă acestea nu pot înlocui pregătirea și instruirea corespunzătoare pentru folosirea hărții și a busolei”, a adăugat el.