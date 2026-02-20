NORAD a detectat şi urmărit două avioane ruseşti Tu-95, două Su-35 şi un A-50 care operau în zona de identificare a apărării aeriene din Alaska, au declarat organizaţiile de apărare din SUA şi Canada într-un comunicat.

NORAD a declarat că a răspuns prin lansarea a două avioane F-16, două avioane F-35, un avion E-3 şi patru avioane KC-135 pentru a intercepta, identifica cu certitudine şi escorta avioanele.

Avioanele militare ruseşti au rămas în spaţiul aerian internaţional şi nu au intrat în spaţiul aerian suveran american sau canadian, a declarat NORAD, adăugând că avioanele au fost escortate până când au părăsit ADIZ din Alaska.