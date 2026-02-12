„Acest lucru întărește descurajarea, protejează interesele noastre comune și contribuie la stabilitatea într-o regiune crucială pentru Europa și cooperarea transatlantică”, a declarat premierul Ulf Kristersson într-un comunicat, potrivit Reuters.

O nouă misiune a NATO

NATO a anunţat miercuri lansarea noii sale misiuni de consolidare a securităţii în Arctica, o iniţiativă menită să-l liniştească pe Donald Trump, care a revenit asupra ameninţărilor sale de anexare a Groenlandei.

Misiunea NATO, denumită „Arctic Sentry” (Santinela Arctică), subliniază angajamentul alianţei de a „menţine stabilitatea într-una dintre cele mai importante regiuni din punct de vedere strategic”, a afirmat comandantul suprem al acesteia, generalul american Alexus Grynkewich, într-un comunicat.

Disputa privind statutul Groenlandei

Mai multe ţări europene au desfăşurat recent mici contingente de trupe în Groenlanda, teritoriu autonom aflat sub autoritatea Danemarcei, pe care preşedintele american Donald Trump a declarat că doreşte să îl deţină.

De la revenirea sa la Casa Albă în urmă cu un an, Donald Trump şi-a afirmat în repetate rânduri dorinţa de a prelua controlul asupra Groenlandei, justificând-o prin motive de securitate în faţa, spune el, ameninţării Rusiei şi Chinei în regiune.

El a revenit asupra poziţiei sale în ianuarie, în cadrul Forumului Economic de la Davos, asigurând că a convenit asupra unui „cadru” de negociere cu şeful NATO, Mark Rutte, pentru a conferi Statelor Unite o influenţă mai mare asupra teritoriului arctic. Puţine detalii concrete au fost dezvăluite cu privire la conţinutul acestui acord. Danemarca şi Groenlanda au refuzat până în prezent orice transfer de suveranitate, afirmând că acest teritoriu arctic nu este de vânzare.