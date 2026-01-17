”Nu pot respira”. Un imigrant cubanez a murit în detenție în Texas. ICE afirmă că s-a sinucis, un martor spune că a fost ucis

Un cetățean cubanez a murit într-un centru de detenție pentru imigranți din Texas la începutul lunii ianuarie 2026, în timpul unei altercații cu gardienii, iar medicul legist local afirmă că moartea sa va fi, probabil, clasificată ca omucidere.

Guvernul federal a oferit o versiune diferită cu privire la moartea lui Geraldo Lunas Campos, survenită pe 3 ianuarie, afirmând că deținutul a încercat să se sinucidă și că personalul a încercat să-l salveze.

Un martor a declarat pentru Associated Press (AP) că Lunas Campos a murit după ce a fost încătușat, imobilizat de gardieni și strâns de gât până când și-a pierdut cunoștința.

Familia imigrantului a fost informată miercuri de către Biroul Medicului Legist din El Paso că raportul preliminar al autopsiei indică faptul că moartea a fost o omucidere rezultată din asfixiere prin compresie toracică și cervicală, potrivit unei înregistrări a convorbirii telefonice analizate de AP.

Moartea și relatările contradictorii au intensificat controlul asupra condițiilor din închisorile pentru imigranți, într-un moment în care guvernul a început să adune imigranți în număr mare în toată țara și să-i rețină în centre precum cel din El Paso, unde a murit Lunas Campos.

Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA are obligația legală de a emite o notificare publică cu privire la decesele deținuților. Săptămâna trecută, acesta a declarat că Lunas Campos, un bărbat de 55 de ani, tată a patru copii și infractor sexual înregistrat, a murit la Camp East Montana, dar nu a menționat că acesta a fost implicat într-o altercație cu personalul imediat înainte de moartea sa.

Ca răspuns la întrebările AP, Departamentul pentru Securitate Internă, care include ICE, a modificat joi relatarea sa despre moartea lui Lunas Campos, afirmând că acesta a încercat să se sinucidă.

„Campos s-a opus violent personalului de securitate și a continuat să încerce să-și ia viața”, a declarat purtătoarea de cuvânt a DHS, Tricia McLaughlin. „În timpul luptei care a urmat, Campos a încetat să mai respire și și-a pierdut cunoștința.”

Why lie for clicks? Convicted child sex predator Geraldo Lunas Campos, a criminal illegal alien from Cuba, attempted to take his own life while he was detained at the Camp East Montana detention facility. The security staff immediately intervened to SAVE HIS LIFE. Campos… https://t.co/nlXFeDfwtN — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) January 16, 2026

Într-un interviu acordat înainte ca DHS să-și actualizeze declarația, deținutul Santos Jesús Flores, în vârstă de 47 de ani, din El Salvador, a declarat că a asistat la incident prin fereastra celulei sale din unitatea specială de detenție, unde deținuții sunt ținuți în izolare pentru încălcări disciplinare.

„Nu voia să intre în celula în care urmau să-l pună”, a declarat Flores joi pentru AP, vorbind în spaniolă de la un telefon din incinta instituției. „Ultimul lucru pe care l-a spus a fost că nu poate respira.”

Printre primii trimiși la Camp Montana East

Camp Montana East este o facilitate extinsă de corturi construită în grabă în deșert, pe terenul bazei militare Fort Bliss.

AP a scris în august 2025 că facilitatea în valoare de 1,2 miliarde de dolari, care se preconizează că va deveni cea mai mare unitate de detenție din Statele Unite, era construită și operată de un contractor privat cu sediul într-o casă unifamilială din Richmond, Virginia. Compania, Acquisition Logistics LLC, nu avea experiență anterioară în administrarea unei facilități penitenciare.

Nu a fost clar imediat dacă gardienii prezenți la momentul decesului lui Lunas Campos erau angajați ai guvernului sau ai contractorului privat. E-mailurile trimise joi către directorii Acquisition Logistics pentru a obține comentarii nu au primit răspuns.

Lunas Campos a fost printre primii deținuți trimiși la Camp Montana East, ajungând acolo în septembrie, după ce ICE l-a arestat în Rochester, New York, unde a locuit mai mult de două decenii. El a fost admis legal în SUA în 1996, făcând parte dintr-un val de imigranți cubanezi care încercau să ajungă în Florida cu barca.

ICE a transmis că el a fost reținut în iulie în cadrul unei operațiuni planificate de aplicare a legii imigrației, din cauza condamnărilor penale care îl făceau eligibil pentru expulzare.

Dosarele instanței din New York arată că Lunas Campos a fost condamnat în 2003 pentru contact sexual cu o persoană sub 11 ani, o infracțiune pentru care a fost condamnat la un an de închisoare și înscris în registrul statului al infractorilor sexuali.

Great work by our ICE HSI Buffalo special agents getting Geraldo Lunas-Campos off the street. https://t.co/iVSvCqV2XI — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) July 21, 2025

Lunas Campos a fost, de asemenea, condamnat la cinci ani de închisoare și trei ani de supraveghere în 2009, după ce a fost condamnat pentru tentativă de vânzare a unei substanțe ilegale, potrivit dosarelor penitenciarului din New York. El a ispășit pedeapsa în ianuarie 2017.

Fiica adultă a lui Lunas Campos a declarat că acuzația de abuz sexual asupra copiilor era falsă, fiind făcută în cadrul unei dispute controversate privind custodia.

„Tatăl meu nu era un pedofil”, a declarat Kary Lunas, în vârstă de 25 de ani. „Era un tată bun. Era un om.”

Relatări contradictorii

În ziua în care a murit, potrivit ICE, Lunas Campos a devenit agitat în timp ce stătea la rând pentru medicamente și a refuzat să se întoarcă în dormitorul care i-a fost atribuit. A fost apoi dus în blocul de izolare.

„În timp ce se afla în izolare, personalul a observat că era în dificultate și a contactat personalul medical de la fața locului pentru a solicita ajutor”, a declarat agenția în comunicatul său din 9 ianuarie. „Personalul medical a răspuns, a inițiat măsuri de salvare și a solicitat servicii medicale de urgență.”

Lunas Campos a fost declarat mort după sosirea paramedicilor.

Flores a spus că relatarea omite detalii esențiale — Lunas Campos era deja încătușat când cel puțin cinci gardieni l-au imobilizat la podea, iar cel puțin unul i-a strâns brațul în jurul gâtului deținutului.

În aproximativ cinci minute, a spus Flores, Lunas Campos nu se mai mișca.

„După ce a încetat să mai respire, i-au scos cătușele”, a spus Flores.

Flores nu este reprezentat de un avocat și a spus că a consimțit deja la deportarea în țara sa de origine. Deși a recunoscut că își asumă un risc vorbind cu AP, Flores a spus că dorește să sublinieze că „în acest loc, gardienii abuzează foarte mult de oameni”.

El a spus că mai mulți deținuți din unitate au fost martori la altercație, iar camerele de securitate ar fi trebuit să înregistreze evenimentele. Flores a mai spus că anchetatorii nu l-au interogat.

DHS nu a răspuns la întrebările referitoare la faptul dacă Lunas Campos era încătușat când, potrivit declarațiilor lor, a încercat să se sinucidă, sau cum anume a încercat să se sinucidă.

„ICE ia în serios sănătatea și siguranța tuturor celor aflați în custodia noastră”, a spus McLaughlin. „Ancheta este încă în curs, iar mai multe detalii vor fi disponibile în curând”.

DHS nu a precizat dacă alte agenții anchetează cazul. Biroul medicului legist din El Paso a confirmat joi că a efectuat o autopsie, dar a refuzat să facă alte comentarii.

O concluzie finală a medicului legist privind omuciderea ar fi, de obicei, esențială pentru a stabili dacă vreunul dintre gardieni poate fi tras la răspundere penală sau civilă. Atunci când astfel de decese sunt considerate accidentale sau altceva decât omucidere, este mai puțin probabil să declanșeze anchete penale, în timp ce procesele civile pentru moarte din culpă devin mai greu de dovedit.

Faptul că Lunas Campos a murit într-o bază militară ar putea limita, de asemenea, competența juridică a autorităților statale și locale de a investiga. Un purtător de cuvânt al Parchetului districtual din El Paso a refuzat joi să comenteze dacă acesta este implicat într-o anchetă.

Decesele deținuților și ale altor persoane reținute după ce ofițerii îi țin cu fața în jos și le aplică presiune pe spate și gât pentru a-i imobiliza sunt o problemă în aplicarea legii de zeci de ani - mai afirmă Associated Press.

O anchetă AP din 2024 a documentat sute de decese în timpul intervențiilor poliției în care persoanele au fost imobilizate în poziție culcată. Mulți au spus „Nu pot respira” înainte de a se sufoca, potrivit numeroaselor înregistrări video realizate cu camere corporale și de martori oculari. Autoritățile încearcă adesea să atribuie vina pentru astfel de decese unor afecțiuni medicale preexistente sau consumului de droguri.

Dr. Victor Weedn, medic legist care a studiat decesele cauzate de imobilizarea în poziție culcată, a declarat că verdictul preliminar al autopsiei privind omuciderea indică faptul că acțiunile gardienilor au cauzat moartea lui Lunas Campos, dar nu înseamnă că aceștia au intenționat să-l omoare. El a spus că biroul medicului legist ar putea fi supus presiunilor pentru a nu califica cazul drept omucidere, dar probabil că „își va menține poziția”.

„Probabil că acest caz trece testul „dacă nu ar fi fost”. „Dacă nu ar fi fost” acțiunile ofițerilor, el nu ar fi murit. Pentru noi, asta înseamnă, în general, omucidere”, a spus el.

„Vreau doar dreptate și corpul lui aici”

Jeanette Pagan-Lopez, mama celor doi copii mai mici ai lui Lunas Campos, a declarat că, a doua zi după moartea lui, biroul medicului legist a sunat-o pentru a o informa că trupului se află la morga județului. Ea a sunat imediat la ICE pentru a afla ce s-a întâmplat.

Pagan-Lopez, care locuiește în Rochester, a spus că directorul adjunct al biroului local ICE din El Paso a sunat-o în cele din urmă înapoi. Ea a spus că oficialul i-a spus că o cauză a morții era încă în curs de stabilire și că așteptau rezultatele raportului toxicologic. El i-a spus, de asemenea, că singura modalitate prin care trupul lui Lunas Campos putea fi returnat gratuit la Rochester era dacă ea era de acord cu incinerarea lui, a spus ea.

Pagan-Lopez a refuzat și acum caută ajutor din partea familiei și a prietenilor pentru a strânge banii necesari pentru a transporta cadavrul acasă și a plăti funeraliile.

„Nu era un om rău”, a spus ea. „Vreau doar dreptate și trupul lui aici. Asta e tot ce vreau.”

