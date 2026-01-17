Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

17-01-2026 | 16:43
Un aeroport abandonat din Toronto, deschis acum aproape 100 de ani, va fi transformat într-un oraș, iar lucrările de modernizare au început la începutul acestui an.

autor
Aura Trif

Transformarea va presupune amenajarea unui teren de 150 de hectare într-un nou complex urban, care va găzdui aproximativ 66.000 de locuitori și peste 30.000 de locuințe noi. Orașul va fi cunoscut sub numele de „YZD”, în amintirea codului de apel al fostului aeroport, iar dezvoltatorii speră că până în 2051 aici ar putea locui până la 83.500 de persoane, scrie Daily Express.

Noua așezare va fi alcătuită din șapte cartiere „distincte”, interconectate și dezvoltate în etape pe parcursul următoarelor decenii.

Când ar putea fi finalizat proiectul

Proiectul, care se va întinde pe 30 de ani, va costa, potrivit estimărilor, 21 miliarde de dolari și este unul dintre cele mai mari de acest gen din America de Nord.

Pista aeroportului, lungă de 2 km, este descrisă drept „elementul central” al planurilor și va fi transformată într-un parc pietonal, conectând cele șapte cartiere. Dezvoltatorii o descriu ca pe „curtea comună” a noilor zone rezidențiale și susțin că va „stabili un nou standard pentru spațiile publice din Toronto”.

Un punct important al planurilor îl reprezintă spațiile verzi: aproximativ 28 de hectare vor fi amenajați cu parcuri și zone deschise, cu acces facil la facilități. Conform site-ului YZD: „Numeroasele parcuri și spații deschise ale YZD vor fi intercalate pe tot parcursul orașului, toate aflate la câteva minute de locuințe și locuri de muncă. Străzile sunt proiectate pentru oameni, nu doar pentru vehicule. Totul va fi la îndemână: creșe, magazine, școli și servicii de zi cu zi, toate parte din bogăția vieții urbane.”

Dezvoltatorii intenționează, de asemenea, să integreze clădirile rămase ale fostului aeroport în noua zonă urbană futuristă, considerând că această abordare este mai prietenoasă cu mediul.

Hangarele mari construite între anii 1950 și 1990 vor fi păstrate și transformate în clădiri comerciale. Acoperișurile vor fi acoperite cu iarbă și plante, ceea ce, spun inițiatorii proiectului, va ajuta la absorbția apei de ploaie, reducând riscul de inundații și îmbunătățind biodiversitatea, a relatat CNN.

Aeroportul este închis din 2024, după ce producătorul canadian de aeronave Bombardier și-a mutat activitatea.

Sursa: Daily Express

