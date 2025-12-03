Donald Trump i-a numit „gunoaie” pe imigranții somalezi: „Somalia pute și nu e bună de nimic”

03-12-2025 | 15:09
Donald Trump
IMAGO

După ce şi-a anunţat intenţia de a „suspenda definitiv imigraţia din toate ţările din lumea a treia”, preşedintele american Donald Trump a avut marţi un discurs violent şi controversat, cu accente xenofobe, împotriva Somaliei.

El i-a numit pe imigranţii somalezi „gunoaie” şi a spus că ar trebui trimişi înapoi acasă, într-o tiradă care a venit în contextul în care administraţia sa a intensificat măsurile de combatere a imigraţiei ilegale a somalezilor fără documente în Minnesota, scrie The Guardian.

Într-o tiradă xenofobă în timpul unei şedinţe de cabinet, Trump s-a luat de somalezi şi de Ilhan Omar, reprezentanta democrată din Congres care provine din Somalia, dar are cetăţenie americană şi care este foarte critică la adresa guvernului american.

Trump a mai spus că Somalia „pute” şi „nu este bună de nimic”.

„Ei nu contribuie cu nimic. Nu-i vreau în ţara noastră, voi fi sincer cu voi”, a spus el referindu-se la imigranţii somalezi. El a numit-o pe Omar „gunoi” şi a avertizat: „Vom merge pe un drum greşit dacă vom continua să primim gunoaie în ţara noastră”.

„Aceştia sunt oameni care nu fac altceva decât să se plângă”, a spus Trump. „Se plâng, iar din locul de unde vin nu au nimic... Când vin din iad şi se plâng şi nu fac altceva decât să se plângă, nu îi vrem în ţara noastră. Să se întoarcă de unde au venit şi să-şi rezolve problema”, a continuat şeful Casei Albe.

Democrata Ilhan Omar, vizată în mod frecvent de criticile preşedintelui american, a răspuns apoi pe X: „Obsesia lui pentru mine este înfricoşătoare. Sper că va putea primi ajutorul (psihologic) de care are nevoie disperată.”

Furia lui Trump i-a fost stârnită de un scandal din statul Minnesota, unde, potrivit justiţiei locale, peste un miliard de dolari au fost plătiţi către servicii sociale inexistente, în principal prin intermediul facturilor false emise de americani de origine somaleză.

Preşedintele american denigrează în mod regulat minorităţile şi a făcut din lupta împotriva imigraţiei ilegale calul său de bătaie, mizând pe temerile majorităţii albe de a-şi pierde puterea politică şi culturală.

Donald Trump şi-a anunţat săptămâna trecută intenţia de a „suspenda definitiv imigraţia din toate ţările din lumea a treia”, după atacul unui refugiat afgan asupra a doi membri ai Gărzii Naţionale, la Washington.

Guvernul american a impus deja în iunie anul trecut interdicţii de intrare în Statele Unite sau restricţii de vize pentru cetăţenii din 19 ţări, printre care Somalia. Marţi, administraţia Trump a anunţat că a suspendat toate cererile de imigrare, inclusiv procesarea cărţilor verzi şi a cetăţeniei americane, depuse de imigranţi din aceste 19 ţări non-europene, invocând motive de securitate naţională şi siguranţă publică

Ţară din Cornul Africii, unde, potrivit ONU, 70% din populaţie trăieşte într-o „sărăcie multidimensională”, Somalia a căzut în anii 1990 într-un război civil care a dus la prăbuşirea statului.

