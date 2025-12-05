SUA reduce durata permiselor de muncă pentru imigranți ca urmare a atacului de la Washington. Cu cât se va scurta perioada

Decizia a fost luată în cadrul unei serii de restricţii decretate în urma atentatului mortal de la Washington de săptămâna trecută, atribuit unui cetăţean afgan, relatează AFP.

„Reducerea duratei maxime de valabilitate a permiselor de muncă va duce la verificări mai frecvente ale antecedentelor străinilor care solicită să lucreze în Statele Unite”, explică Serviciile de Cetăţenie şi Imigrare (USCIS) într-un comunicat. Acest lucru le va permite să se asigure că aceşti lucrători imigranţi „nu ameninţă siguranţa publică şi nu promovează ideologii antiamericane dăunătoare”, afirmă Joseph Edlow, directorul acestei agenţii din cadrul Departamentului Securităţii Interne, citat în comunicat.

„După atacul asupra militarilor din Garda Naţională în capitala noastră, comis de un străin primit în această ţară de administraţia anterioară, a devenit şi mai clar că USCIS trebuie să verifice frecvent antecedentele străinilor”, a adăugat Edlow.

Durata permiselor de muncă pentru imigranți, scurtată semnificativ

În consecinţă, durata maximă a permiselor de muncă este redusă de la 5 ani la 18 luni pentru o serie de categorii de imigranţi, inclusiv refugiaţii şi solicitanţii de azil şi cei cărora li s-a suspendat obligaţia de a părăsi teritoriul.

USCIS anunţase deja marţi suspendarea tuturor cererilor de „carte verde” pentru rezident permanent sau naturalizare din partea cetăţenilor din 19 ţări. Cetăţenii din 12 dintre aceste ţări, printre care Afganistan, aveau deja interzis să intre în Statele Unite din iunie, în urma unei decizii a preşedintelui Donald Trump, care a invocat motive de „securitate naţională”. Cei proveniţi din celelalte şapte ţări erau, la rândul lor, vizaţi de restricţii la eliberarea vizelor în temeiul aceleiaşi decizii.

Atacul sângeros de la Washington

De la atacul din Washington din 26 noiembrie, atribuit unui cetăţean afgan, care a costat viaţa unei tinere din Garda Naţională şi a rănit grav un alt soldat, administraţia Trump a îngheţat orice decizie privind acordarea azilului în Statele Unite.

De asemenea, a ordonat reexaminarea tuturor „cărţilor verzi” eliberate cetăţenilor din cele 19 ţări vizate începând din iunie.

O polemică a izbucnit între republicani şi democraţi, presupusul autor al atentatului de la Washington fiind primit în Statele Unite în septembrie 2021, la mai puţin de o lună după retragerea precipitată a forţelor americane din Afganistan.

Cererea sa de azil, depusă sub administraţia democratului Joe Biden, a fost aprobată în aprilie 2025 sub administraţia lui Donald Trump.

