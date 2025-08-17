CNN: Presa rusă a sărbătorit modul în care Vladimir Putin a fost primit de Donald Trump, numind strângerea de mână ”istorică”

Stiri externe
17-08-2025 | 08:26
×
Codul embed a fost copiat

Donald Trump și Vladimir Putin au continuat să laude summitul din Alaska, despre care spun că a fost un real succes, chiar dacă nu este clar care sunt rezultatele și nici măcar concluziile întâlnirii.

autor
Stirileprotv

Între timp, cresc emoțiile cu privire la vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, de luni, 18 august, la Washington.

Liderii europeni încearcă să pregătească terenul pentru a evita un dezastru precum cel de la întrevederea dintre Trump și Zelenski, din februarie.

”O zi de mare succes în Alaska. Întâlnirea cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, a descurs foarte bine, la fel și discuția telefonică pe care am avut-o azi-noapte târziu cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și alți lideri europeni”. - a scris Donald Trump pe rețeaua Truth Social.

La rândul său, și Vladimir Putin a vorbit în termeni laudativi despre întalnirea cu Trump.

Citește și
Friedrich Merz
Cancelarul german propune desfăşurarea summitului Trump-Putin-Zelenski în Europa

Vladimir Putin: ”Aș dori să menționez că vizita (în SUA) a fost oportună și foarte utilă. Am discutat practic toate aspectele ce țin de relația noastră, dar în primul rând am vorbit despre o posibilă rezolvare a crizei ucrainene pe o bază echitabilă. Și, bineînțeles, am avut ocazia să discutăm despre geneza, cauzele acestei crize, ceea ce am și făcut. Tocmai eliminarea acestor cauze profunde ar trebui să stea la baza soluționării”.

Frederik Pleitgen, jurnalist CNN: ”Rușii par a fi destul de mulțumiți de modul în care s-a desfășurat summitul Trump-Putin din Alaska. Presa rusă a sărbătorit modul în care Vladimir Putin, președintele rus, a fost primit de președintele american Donald Trump, numind strângerea de mână dintre cei doi lideri, citez, „istorică". De asemenea, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că timp de 3 ani Occidentul le-a spus oamenilor că Rusia este izolată pe scena internațională, iar acum Vladimir Putin este primit pe covorul roșu, chiar pe teritoriul american.”

Până și vicepreședinte Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, remarcă faptul că amenințarea lui Trump cu privire la noi sancțiuni pentru Rusia nu mai intră în discuție. Detaliu observat și de analiști.

Analist, International Institute for Strategic Studies: ”Putin trebuia să accepte un armistițiu sau să se confrunte cu o escaladare a sancțiunilor. Aceasta a fost întotdeauna trăsătura definitorie a cerințelor lui Trump, o cerere foarte simplă, dar foarte clară. Dacă acum se îndepărtează de acest aspect, asta sugerează că gândirea lui Trump se apropie într-un mod fundamental de a lui Putin. Deci, este o problemă ce ar trebui să ne îngrijoreze profund.

Sir Laurie Bristow, fost ambasador al Marii Britanii în Rusia: ”Am impresia că Trump ar dori să ajungă la o înțelegere cu Putin. Adică, el pare să-l perceapă pe Putin, în esență, ca pe cineva cu care poate face o afacere. Deci, de la un om de afaceri la altul. Cred că aceasta este eroarea fundamentală. Putin este un agent KGB. Nu caută genul de înțelegere pe care o caută Trump aici. Ceea ce caută, și acest lucru a reieșit foarte clar în conferința de presă, este că vrea să câștige. Obiectivele sale în Ucraina nu s-au schimbat.”

După summitul din Anchorage, Donald Trump l-a invitat pe Volodimir Zelenski, luni, la Casa Albă. Până atunci, liderii europeni vor discuta într-o videoconferință la care va lua parte și președintele României, Nicușor Dan.

Nick Paton Walsh, corespondent CNN: ”Ne uităm acum, din nou, către o nouă întâlnire cu miză uriașă, între președintele Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, iarăși la Casa Albă, dar sperăm, pentru binele Ucrainei, că nu va fi o reluare a dezastrului pe care l-am văzut mai devreme în acest an. Zelenski va zbura către capitala D.C. pentru a continua discuția pe care abia a avut-o cu Trump la telefon. Un oficial european mi-a spus că cerințele lui Putin nu s-au schimbat. El vrea în continuarea întregul control asupra regiunii Donbas, pentru care duce lupte atroce, pentru că armata Ucrainei nu cedează și nu se retrage de acolo. ”

Kira Rudik, parlamentar al Ucrainei: ”Când se pune problema unor negocieri care să ducă direct la pace, în loc de un acord de încetare a focului, prima mea întrebare este: câți dintre noi vom supraviețui până în acel punct? Știm cum reacționează de obicei Putin la apelurile sau discuțiile cu președintele Trump. Acest lucru duce adesea la atacuri masive asupra Kievului. Așadar, ne așteptăm ca săptămâna viitoare să fie cu adevărat dificilă, Rusia să atace din nou orașele noastre pașnice.”

Între timp, îngrijorările cresc în rândul liderilor europeni. Potrivit The New York Times, aceștia se tem că președintele Donald Trump va forța Kievul să accepte condiții care favorizează prea mult Rusia, pentru a ajunge la un acord de pace, inclusiv cedarea unor teritorii pe care Moscova nu le controlează.

Imagini uimitoare în China. La ce nivel au ajuns roboții dotați cu inteligență artificială. Au jucat și fotbal

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, Ucraina, vladimir putin, Zelenski,

Dată publicare: 17-08-2025 08:18

Articol recomandat de sport.ro
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Citește și...
Zelenski acuză Rusia că refuză armistițiul, complicând planul de pace al lui Trump. „Nu a stabilit când va înceta să ucidă”
Stiri externe
Zelenski acuză Rusia că refuză armistițiul, complicând planul de pace al lui Trump. „Nu a stabilit când va înceta să ucidă”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a denunţat refuzul Rusiei de a pune în aplicare un armistiţiu, care potrivit lui „complică situaţia" pentru realizarea planului de pace dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin.

Cancelarul german propune desfăşurarea summitului Trump-Putin-Zelenski în Europa
Stiri externe
Cancelarul german propune desfăşurarea summitului Trump-Putin-Zelenski în Europa

Summitul tripartit pe care preşedintele american Donald Trump doreşte să-l organizeze împreună cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu cel rus Vladimir Putin s-ar putea desfăşura în Europa, a sugerat sâmbătă cancelarul german Friedrich Merz.

Încă o scurgere ireală de informații în Administrația Trump. Ce dezvăluie documente uitate în imprimanta hotelului din Alaska
Stiri externe
Încă o scurgere ireală de informații în Administrația Trump. Ce dezvăluie documente uitate în imprimanta hotelului din Alaska

Administrația Trump se confruntă cu o nouă situație jenantă, după ce organizatorii summit-ului din Alaska au uitat în imprimanta hotelului documente cu informații detaliate despre întâlnirea cu Vladimir Putin.

Premierul polonez: Vladimir Putin şi-a demonstrat încă o dat viclenia la summitul cu Donald Trump
Stiri externe
Premierul polonez: Vladimir Putin şi-a demonstrat încă o dat viclenia la summitul cu Donald Trump

Premierul liberal polonez Donald Tusk a susţinut sâmbătă, după summitul desfăşurat în Alaska între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, că acesta din urmă şi-a demonstrat cu această ocazie încă o dată viclenia.

Trump, spulberat de presă: Lecție de măiestrie a fostului ofițer de informații Putin care manipulează un narcisist egocentric
Stiri externe
Trump, spulberat de presă: Lecție de măiestrie a fostului ofițer de informații Putin care manipulează un narcisist egocentric

Am vorbit despre scenariile posibile și implicațiile lor pentru Ucraina și pentru întreaga regiune. Haideți acum să aflăm cum se văd aceste evoluții direct din Statele Unite.

Recomandări
Armata israeliană, după moartea altor 40 de palestinieni, inclusiv copii: „Instituţiile din Gaza sunt controlate de Hamas”
Stiri externe
Armata israeliană, după moartea altor 40 de palestinieni, inclusiv copii: „Instituţiile din Gaza sunt controlate de Hamas”

Apărarea civilă din Gaza a anunţat sâmbătă moartea a 40 de palestinieni, între care copii, în cadrul ofensivei israeliene asupra teritoriului, unde armata pregăteşte primele evacuări ale civililor înaintea ofensivei anunţate asupra oraşului Gaza.

Nicio înțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, ”o națiune frățească”. Trump: ”A fost foarte profund”
Stiri externe
Nicio înțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, ”o națiune frățească”. Trump: ”A fost foarte profund”

Volodimir Zelenski se va întâlni luni cu Donald Trump la Washington după ce președinții Statelor Unite și Rusiei au plecat din Alaska fără un acord privind Ucraina.

Incendiu fără precedent în orașul Târgu Jiu. 200 ha de vegetație au ars
Stiri actuale
Incendiu fără precedent în orașul Târgu Jiu. 200 ha de vegetație au ars

Un incendiu de proporții a izbucnit sâmbătă la marginea orașului Târgu Jiu. Peste 200 de hectare de vegetație uscată au ars câteva ore, în apropierea mai multor case.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 August 2025

30:03

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12