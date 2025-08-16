Cancelarul german propune desfăşurarea summitului Trump-Putin-Zelenski în Europa

Summitul tripartit pe care preşedintele american Donald Trump doreşte să-l organizeze împreună cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu cel rus Vladimir Putin s-ar putea desfăşura în Europa, a sugerat sâmbătă cancelarul german Friedrich Merz.

După summitul avut vineri cu Putin în Alaska, preşedintele american a anunţat că, în urma progreselor obţinute la această întâlnire, îl va primi luni pe Zelenski la Casa Albă, iar în funcţie de cum va decurge discuţia cu acesta despre o soluţionare negociată a războiului din Ucraina va fi apoi organizat un summit tripartit Trump-Putin-Zelenski.

"Eu cred (...) că o astfel de întâlnire tripartită va avea loc", a declarat cancelarul Friedrich Merz într-un interviu acordat sâmbătă posturilor germane NTV şi RTL. "Data şi locul de desfăşurare urmează să fie stabilite (...) Am propus ca un astfel de loc să fie în Europa. Poate că aceasta ar trebui să fie locaţia în care aceste discuţii să se desfăşoare permanent", a adăugat Merz, fără a sugera vreun oraş sau ţară anume. "Acestea sunt chestiuni de detaliu. Vor fi clarificate abia în zilele sau chiar săptămânile următoare", a adăugat el.

Curtea Penală Internaţională (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin în martie 2023 pentru transferul "ilegal" al unor copii ucraineni în Rusia. Dintre ţările europene, Ungaria s-a retras din CPI în aprilie 2025, în prima zi a vizitei la Budapesta a premierului israelian Benjamin Netanyahu, pe numele căruia respectiva instanţă internaţională a emis de asemenea un mandat de arestare, pentru crime de război şi crime împotriva umanităţii în Fâşia Gaza.

Cancelarul german a confirmat că Statele Unite ar fi acum dispuse să se alăture ţărilor europene în demersul de oferire a unor garanţii de securitate Ucrainei, în cazul unui acord de pace cu Rusia. "Vestea bună este că America este pregătită să participe la astfel de garanţii de securitate şi nu le lasă doar pe seama europenilor", a apreciat Friedrich Merz.

Referindu-se la criticile la adresa lui Trump după ce acesta a insistat înaintea summitului cu Putin pentru un armistiţiu imediat în Ucraina, iar după summit a estimat că simpla încetare a focului nu mai este o cale viabilă de oprire a războiului şi că este nevoie direct de un acord de pace, cancelarul german a apreciat că dacă se va reuşi desfăşurarea acelui summit trilateral şi acesta va conduce la un acord de pace, aceasta "valorează mai mult decât un armistiţiu".

De asemenea, cancelarul german, care a participat împreună cu alţi lideri europeni la o discuţie telefonică cu Trump după summitul din Alaska, a anunţat că preşedintele american le-a transmis în această discuţie că Rusia pare pregătită să negocieze mai degrabă pe baza actualei linii a frontului din Ucraina decât pe baza graniţelor regiunilor ucrainene pe care le revendică. "Aceasta este o diferenţă uriaşă, întrucât Rusia revendică teritorii pe care nu le-a ocupat încă", a remarcat Merz.

Pe de altă parte, cancelarul german a susţinut că întâlnirea pe care Zelenski o va avea luni la Casa Albă nu va fi pentru preşedintele ucrainean la fel de dificilă cum a fost cea din februarie, când cei doi s-au certat în văzul lumii în Biroul Oval.

Pentru ca o asemenea situaţie să nu se repete, Merz a spus că el şi alţi lideri europeni vor avea duminică o discuţie cu Zelenski pentru a-l ajuta să se pregătească pentru întâlnirea cu Trump. "Vom oferi câteva sfaturi bune", a asigurat cancelarul german.

În scurte declaraţii date presei la finalul summitului din Alaska, încheiat fără rezultate concrete, Trump şi Putin au vorbit vag despre anumite înţelegeri, fără a oferi vreun detaliu. Dar, într-un interviu acordat apoi postului Fox News, Trump a spus că discutat cu Putin despre schimburi de teritorii, referindu-se de fapt la cedarea către Rusia a unor teritorii ale Ucrainei ocupate în prezent de armata rusă, şi despre garanţii de securitate pentru Ucraina, adăugând că "în mare parte sunt de acord".

"Cred că suntem foarte aproape de un acord", a susţinut Trump. "Mai trebuie ca şi Ucraina să-l accepte. Poate că ei vor spune "nu"", a adăugat preşedintele american, ce l-a sfătuit însă pe Zelenski "să încheie un acord".

Potrivit unor surse citate de Reuters, preşedintele Putin a cerut la summitul cu Trump ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Doneţk şi Lugansk) şi în schimb Rusia să îngheţe restul liniei frontului. Surse apropiate preşedinţiei ucrainene afirmă însă că Zelenski respinge în continuare cedarea oricărui teritoriu şi insistă pe un armistiţiu, aşadar rămâne de văzut dacă îşi va menţine aceste poziţii la întâlnirea cu Trump.

