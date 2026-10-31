Greva generală a fost declanșată pe fondul scumpirii vieții și al nemulțumirilor față de războaiele din Orientul Mijlociu. Unele manifestații au degenerat în violențe.

Valul de proteste de stradă care cuprinde Europa este aşteptat să se extindă sâmbătă în Germania şi să reizbucnească în Franţa, poliţia fiind mobilizată pentru a împiedica eventualele jafuri şi revolte, relatează The Guardian, potrivit News.ro.

În centrul Romei, chiar în apropierea Colosseumului, au izbucnit ciocniri între protestatari și forțele de ordine. Mai mulți manifestanți mascați au aruncat cu pietre, sticle și petarde în polițiști și au incendiat mai multe tomberoane de pe marginea străzii.

Săptămâni întregi de manifestaţii studenţeşti, uneori violente, au zguduit Italia, Spania, Portugalia, Albania şi Franţa, unde activiştii au lansat din nou, cu ocazia Halloweenului, apeluri către populaţie să îşi exprime nemulţumirea faţă de costul vieţii şi de deficienţele serviciilor publice în întreaga ţară.

Manifestații de amploare așteptate în Germania

În Germania, o alianţă informală de grupuri, intitulată "Gen Z regelt" ("Generaţia Z rezolvă lucrurile"), şi-a îndemnat susţinătorii să iasă în stradă în peste 30 de oraşe, cerând creşterea cheltuielilor pentru şcoli, protecţia climei şi locuinţe şi opunându-se oricăror planuri de reintroducere a serviciului militar obligatoriu.

Alexander Throm, membru al grupului parlamentar al Uniunii Creştin-Democrate (CDU), formaţiunea conservatoare aflată la guvernare, a scris în publicaţia economică Handelsblatt: "Scene precum cele din Franţa trebuie împiedicate cu orice preţ".

Însă Felix Banaszak, copreşedintele Partidului Verzilor, aflat în opoziţie, a avertizat asupra încercărilor de a pune dinainte sub semnul suspiciunii protestele tinerilor.

"Retorica CDU, prin care se încearcă incriminarea preventivă a acestor proteste şi prezentarea lor ca fiind opera unor bande de indivizi violenţi, ar putea chiar să împingă oamenii spre radicalizare", a declarat el pentru grupul media RND.

Şefa Poliţiei din Berlin, Barbara Slowik Meisel, a anunţat că va mobiliza încă 1.500 de poliţişti în capitală, deşi a precizat că are puţine motive să se teamă că persoane sau bunuri ar putea fi atacate.

"Nu avem nicio dovadă concretă că ar fi planificate acţiuni coordonate de jaf", a declarat ea.

Aproximativ 10.000 de manifestanţi, în principal elevi, studenţi şi părinţii acestora, sunt aşteptaţi sâmbătă după-amiază la Poarta Brandenburg, iar o altă adunare, de mai mică amploare, este planificată pentru începutul serii în districtul Mitte.

Manifestaţii de amploare au fost convocate şi la Köln, München, Frankfurt şi Hamburg.

Echipa din spatele mişcării Gen Z regelt a folosit reţelele sociale şi site-ul său pentru a le cere participanţilor să dea dovadă de reţinere: "Protestul nostru este paşnic, fără excepţie. Violenţa contravine tuturor valorilor pe care le susţinem. Numai prin mijloace paşnice putem realiza ceva împreună".

Până vineri, peste 160.000 de persoane se înscriseseră pe site, anunţând că intenţionează să participe la proteste.

Conferinţa Federală a Elevilor, o organizaţie de reprezentare a intereselor politice ale tinerilor, s-a distanţat de manifestaţiile de sâmbătă, afirmând că structura organizatorică "neclară" a iniţiativei face ca evenimentele să fie imprevizibile.

Organizaţia intenţionează să organizeze un protest separat la Berlin, la 20 noiembrie, la care vor participa profesori şi alte mişcări de tineret, axat pe scăderea accentuată a performanţelor şcolare din Germania.

Zeci de mii de polițiști și jandarmi mobilizați în Franța

În Franţa, ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a declarat că ziua de sâmbătă se anunţă una "cu risc foarte ridicat", adăugând că 70.000 de poliţişti şi jandarmi, inclusiv unităţi de elită, vor fi mobilizaţi pentru a încerca să împiedice violenţele de la periferia noului val de proteste.

Nuñez a declarat joi seară că grupări radicale au lansat pe reţelele sociale apeluri la adunări violente de Halloween şi că cea mai mare ameninţare la adresa ordinii publice va apărea probabil după încheierea oficială a manifestaţiilor obişnuite împotriva costului vieţii.

"Observăm numeroase apeluri din partea mişcării sindicale, a extremei stângi radicalizate şi a anumitor membri radicalizaţi ai Mişcării vestelor galbene, care îndeamnă oamenii să participe la adunări pe străzile publice, începând cu ora 20.00, în numeroase oraşe din Franţa", a declarat el.

Aceste apeluri sunt "însoţite de diverse mesaje destul de radicale", a adăugat Nuñez, inclusiv unele care cer o "revoluţie". El a afirmat că autorităţile nu vor "tolera niciun exces" şi a promis un răspuns "extrem de ferm" din partea forţelor de ordine.

Măsurile introduse weekendul trecut pentru protejarea magazinelor vor fi consolidate, a declarat Nuñez. Deşi manifestaţiile paşnice vor fi autorizate, cele mai multe nu vor fi permise "în centrele oraşelor, unde există riscul unor tulburări ale ordinii publice".

Nu este clar ce se va întâmpla la Paris. Două marşuri separate, planificate de sindicate şi de mişcarea vestelor galbene prin centrul oraşului, au fost interzise. În schimb, poliţia a autorizat un singur marş în extremitatea de sud-est a capitalei. Ambele grupuri de organizatori contestă decizia de a le exclude din centru.

Ministerul de Interne a anunţat că 410.000 de persoane au participat la marşurile de sâmbăta trecută, când prezenţa masivă a forţelor de ordine a împiedicat în mare parte repetarea violenţelor şi jafurilor de amploare care au cuprins oraşele franceze în timpul primului val de proteste masive, din 17 octombrie.

Sindicatele şi mişcarea vestelor galbene, care protestează faţă de salariile mici, costul vieţii şi deteriorarea serviciilor publice, s-au alăturat elevilor şi studenţilor care cer condiţii mai bune de învăţare, fiind convocată o grevă la nivel naţional pentru 5 noiembrie.

Măsurile adoptate de guvern pentru a răspunde revendicărilor studenţilor - inclusiv înlocuirea unei platforme de admitere la universitate care funcţionează deficitar şi acordarea de împrumuturi autorităţilor locale pentru renovarea şcolilor - nu sunt suficiente, au declarat liderii studenţilor.