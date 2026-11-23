Potrivit unui comunicat al poliției, peste 450 de școli din landul Baden-Württemberg, situat în sudul țării, au fost vizate de aceste mesaje. De asemenea, forțele de ordine din Turingia (est) au confirmat primirea unor amenințări similare la „numeroase” școli din regiune, pe care le-au catalogat drept neserioase, transmite AFP, preluată de news.ro.

În landul Rhenania-Palatinat (vest), anchetatorii au detaliat natura mesajelor primite. „În aceste e-mailuri, majoritatea identice, autorii, încă necunoscuţi, afirmă că au plasat dispozitive explozive în clădiri şcolare şi ameninţă să le detoneze”, se arată în comunicatul poliției locale. Oficialii „fac apel la calm” și le cer unităților de învățământ să raporteze orice amenințare, fără a impune, deocamdată, măsuri speciale.

Aceste incidente se înscriu într-o serie mai amplă de alerte false cu bombă care au vizat, în ultimele săptămâni, școli și aeronave din întreaga Europă. Fenomenul este dublat de atacuri cibernetice asupra sistemelor de refrigerare din supermarketuri, ceea ce a ridicat suspiciuni privind o posibilă campanie de război hibrid. Totuși, acest lucru nu a putut fi stabilit cu certitudine, din cauza lipsei unor elemente concrete.

Spre deosebire de jumătatea lunii noiembrie, când mai multe state, inclusiv Italia, au fost nevoite să organizeze evacuări masive, autoritățile din majoritatea țărilor afectate nu mai consideră acum necesară golirea clădirilor. Tot luni, și poliția din Danemarca a anunțat că a primit semnalări privind amenințări cu bombă în școlile din această țară nordică, însă le-a catalogat drept „nefondate”.