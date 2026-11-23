O pedeapsă de 74 de lovituri de bici a fost pusă în aplicare asupra cântăreței iraniene Parastoo Ahmadi și a altor patru persoane în cursul zilei de luni, a transmis agenția de presă Emtedad, care l-a citat pe avocatul artistei, informează DPA.
Cântăreața și cei patru membri ai trupei sale au fost condamnați în luna iunie 2026 din cauza unui concert difuzat pe YouTube în decembrie 2024, când Parastoo Ahmadi și grupul ei au cântat într-un han tradițional de pe marginea drumului - caravanserai -, încălcând astfel mai multe legi din Iran.
Spectacolele publice susținute de femei cântărețe sunt interzise în Republica Islamică Iran. În plus, Parastoo Ahmadi a susținut acel concert fără să poarte vălul islamic și a fost îmbrăcată într-o rochie.
În prezent, înregistrarea concertului a strâns peste 3 milioane de vizualizări pe YouTube.
Proteste tot mai intense împotriva legilor islamice stricte
Protestele femeilor din Iran față de legile islamice stricte din această țară s-au intensificat tot mai mult.
În 2022, mulțimi mari de oameni au ieșit pe străzi și au strigat sloganul ''Femeie, Viață, Libertate'' pentru a manifesta împotriva politicilor represive ale regimului de la Teheran. Demonstrațiile au fost reprimate violent.
Cu toate acestea, multe femei din marile orașe iraniene continuă să sfideze codurile vestimentare islamice, ca formă de protest și de afirmare a autonomiei personale.
Știrile ProTV de la ora 19:00 - 23.11.2026
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