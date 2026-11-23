Cântăreața și cei patru membri ai trupei sale au fost condamnați în luna iunie 2026 din cauza unui concert difuzat pe YouTube în decembrie 2024, când Parastoo Ahmadi și grupul ei au cântat într-un han tradițional de pe marginea drumului - caravanserai -, încălcând astfel mai multe legi din Iran.

Spectacolele publice susținute de femei cântărețe sunt interzise în Republica Islamică Iran. În plus, Parastoo Ahmadi a susținut acel concert fără să poarte vălul islamic și a fost îmbrăcată într-o rochie.

În prezent, înregistrarea concertului a strâns peste 3 milioane de vizualizări pe YouTube.