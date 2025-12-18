Încă un atac împotriva „narco-teroriștilor”. Ambarcațiune din estul Pacificului, spulberată de SUA

donald trump
Getty

Armata americană anunţă o nouă operaţiune letală împotriva traficului de droguri legat de Venezuela, pe fondul unei campanii tot mai agresive lansate de Washington.

Mihai Niculescu

Loviturile, care au provocat deja zeci de morţi, sunt contestate de experţi şi de ONU, în timp ce administraţia de la Casa Albă le justifică prin lupta împotriva crimei organizate şi a „narco-terorismului”.

Statele Unite au efectuat miercuri o nouă lovitură care a vizat o ambarcaţiune despre care autorităţile americane susţin că era implicată în traficul de droguri în estul Oceanului Pacific, atac în urma căruia au fost ucişi „patru narco-terorişti”, potrivit unui anunţ al armatei americane, citat de AFP și preluat de Agerpres.

Comandamentul Sudic al SUA (SOUTHCOM) a transmis pe platforma X că ambarcaţiunea „tranzita de-a lungul unei rute cunoscute pentru narcotrafic în estul Pacificului şi era implicată în operaţiuni de trafic de droguri”. Informaţiile nu au putut fi verificate independent, notează agenţia dpa.

Din luna septembrie, forţele americane au vizat în mod repetat nave din Caraibe şi din estul Pacificului despre care afirmă, pe baza evaluărilor serviciilor de informaţii, că transportă droguri. Armata SUA nu a prezentat însă public dovezi care să susţină aceste acuzaţii, potrivit dpa.

Maria Corina Machado
Fuga laureatei Premiului Nobel pentru Pace de regimul Maduro. Cum a reușit Maria Corina Machado să scape din Venezuela

Legalitatea acestor operaţiuni a fost pusă sub semnul întrebării atât de experţi, cât şi de Organizaţia Naţiunilor Unite, adaugă AFP. Criticile s-au intensificat pe fondul bilanţului tot mai ridicat al victimelor.

Potrivit estimărilor presei americane, peste 90 de persoane au fost ucise până în prezent în aceste atacuri. Administraţia de la Washington îi descrie pe cei ucişi drept traficanţi de droguri şi „terorişti”, însă loviturile au atras reacţii dure din partea organizaţiilor pentru drepturile omului şi a unor analişti internaţionali.

Guvernul condus de Donald Trump îl acuză, între altele, pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, inamic declarat al Washingtonului, că s-ar afla în fruntea unei vaste reţele de trafic de droguri, acuzaţie respinsă categoric de Caracas.

Tot miercuri, Statele Unite au anunţat trimiterea de trupe în Ecuador, principalul port de plecare al cocainei produse în regiune, pentru ceea ce autorităţile americane au descris drept o „operaţiune temporară” de combatere a narcotraficului.

Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a suferit o fractură vertebrală după plecarea din Venezuela
Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a suferit o fractură vertebrală după plecarea din Venezuela

Disidenta venezueleană Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a suferit o fractură vertebrală după ieşirea sa agitată din Venezuela săptămâna trecută, a anunţat luni purtătoarea sa de cuvânt, relatează AFP.

Fuga laureatei Premiului Nobel pentru Pace de regimul Maduro. Cum a reușit Maria Corina Machado să scape din Venezuela
Fuga laureatei Premiului Nobel pentru Pace de regimul Maduro. Cum a reușit Maria Corina Machado să scape din Venezuela

Opozanta venezueleană Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a declarat joi că a primit sprijin din partea administrației Trump pentru a părăsi Venezuela și a ajunge la Oslo.  

În goana după Nobelul pentru Pace, Trump a anunțat că SUA vor începe „în curând" să bombardeze Venezuela
În goana după Nobelul pentru Pace, Trump a anunțat că SUA vor începe „în curând” să bombardeze Venezuela

Președintele american Donald Trump, care încă tânjește după Premiul Nobel pentru Pace, a amenințat din nou că va bombarda Venezuela. „În curând vom începe”, a transmis liderul american.

Americanii, gata să folosească forța în Venezuela, pentru a răsturna regimul Maduro. Primul pas pe care îl vor face
Americanii, gata să folosească forța în Venezuela, pentru a răsturna regimul Maduro. Primul pas pe care îl vor face

Urmează o săptămână tensionată în Caraibe. Sunt tot mai multe semne că Statele Unite ar avea de gând să intensifice campania îndreptată împotriva Venezuelei.

Tensiuni între SUA și Venezuela după declarația lui Trump. Caracas denunță o „amenințare colonialistă"
Tensiuni între SUA și Venezuela după declarația lui Trump. Caracas denunță o „amenințare colonialistă”

Guvernul de la Caracas consideră afirmaţia de sâmbătă a preşedintelui american Donald Trump despre închiderea spaţiului aerian venezuelean o „ameninţare colonialistă" incompatibilă cu legislaţia internaţională, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

Coaliția a decis: Crește salariul minim în 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide
Coaliția a decis: Crește salariul minim în 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide

PSD și PNL au ajuns la un compromis în ședința coaliției de la Palatul Victoria. Salariul minim ar urma totuși să crească, la schimb cu reducerea impozitulului pe cifra de afaceri pentru companiile mari.

Protest-coregrafie în Piața Victoriei, cu mesaj direct pentru Ilie Bolojan. Oamenii cer modificarea Legilor Justiției. FOTO
Protest-coregrafie în Piața Victoriei, cu mesaj direct pentru Ilie Bolojan. Oamenii cer modificarea Legilor Justiției. FOTO

În Capitală, oamenii s-au adunat din nou în Piața Victoriei și cer modificarea de urgență a Legilor Justiției.

Putin atacă aliații europeni ai Ucrainei: „Purcelușii europeni" vor să prăduiască Rusia
Putin atacă aliații europeni ai Ucrainei: „Purcelușii europeni” vor să prăduiască Rusia

Preşedintele rus Vladimir Putin a estimat miercuri că aliaţii europeni ai Ucrainei, pe care i-a numit "purceluşii europeni", au concepţii revanşarde şi ei doresc colapsul Rusiei pentru a o prădui de resurse, relatează agenţia EFE.

