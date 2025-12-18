Încă un atac împotriva „narco-teroriștilor”. Ambarcațiune din estul Pacificului, spulberată de SUA

Armata americană anunţă o nouă operaţiune letală împotriva traficului de droguri legat de Venezuela, pe fondul unei campanii tot mai agresive lansate de Washington.

Loviturile, care au provocat deja zeci de morţi, sunt contestate de experţi şi de ONU, în timp ce administraţia de la Casa Albă le justifică prin lupta împotriva crimei organizate şi a „narco-terorismului”.

Statele Unite au efectuat miercuri o nouă lovitură care a vizat o ambarcaţiune despre care autorităţile americane susţin că era implicată în traficul de droguri în estul Oceanului Pacific, atac în urma căruia au fost ucişi „patru narco-terorişti”, potrivit unui anunţ al armatei americane, citat de AFP și preluat de Agerpres.

Comandamentul Sudic al SUA (SOUTHCOM) a transmis pe platforma X că ambarcaţiunea „tranzita de-a lungul unei rute cunoscute pentru narcotrafic în estul Pacificului şi era implicată în operaţiuni de trafic de droguri”. Informaţiile nu au putut fi verificate independent, notează agenţia dpa.

Din luna septembrie, forţele americane au vizat în mod repetat nave din Caraibe şi din estul Pacificului despre care afirmă, pe baza evaluărilor serviciilor de informaţii, că transportă droguri. Armata SUA nu a prezentat însă public dovezi care să susţină aceste acuzaţii, potrivit dpa.

Legalitatea acestor operaţiuni a fost pusă sub semnul întrebării atât de experţi, cât şi de Organizaţia Naţiunilor Unite, adaugă AFP. Criticile s-au intensificat pe fondul bilanţului tot mai ridicat al victimelor.

Potrivit estimărilor presei americane, peste 90 de persoane au fost ucise până în prezent în aceste atacuri. Administraţia de la Washington îi descrie pe cei ucişi drept traficanţi de droguri şi „terorişti”, însă loviturile au atras reacţii dure din partea organizaţiilor pentru drepturile omului şi a unor analişti internaţionali.

Guvernul condus de Donald Trump îl acuză, între altele, pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, inamic declarat al Washingtonului, că s-ar afla în fruntea unei vaste reţele de trafic de droguri, acuzaţie respinsă categoric de Caracas.

Tot miercuri, Statele Unite au anunţat trimiterea de trupe în Ecuador, principalul port de plecare al cocainei produse în regiune, pentru ceea ce autorităţile americane au descris drept o „operaţiune temporară” de combatere a narcotraficului.

