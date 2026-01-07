Venezuela declară o săptămână de doliu după atacul SUA. Guvernul american estimează că au fost uciși 75 de militari

Preşedintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat, marţi, şapte zile de doliu pentru membrii armatei ucişi în raidul american de la sfârşitul săptămânii trecute, care avea ca scop capturarea liderului Nicolas Maduro, transmite Reuters.

Oficiali americani citaţi de Washington Post apreciază că aproximativ 75 de persoane au fost ucise în timpul raidului.

Doliu oficial și controverse după atacul SUA din Venezuela

Aproximativ două duzini de ofițeri venezueleni au fost uciși în atac, potrivit guvernului sud-american. Guvernul cubanez a declarat duminică că 32 dintre ofițerii săi militari și polițiști care lucrau în Venezuela au fost, de asemenea, uciși și a declarat două zile de doliu.

Oficiali americani citați de Washington Post estimează că aproximativ 75 de persoane au fost ucise în Venezuela în timpul raidului militar de sâmbătă pentru capturarea președintelui Nicolás Maduro, inclusiv zeci de victime care au rezultat în urma unui schimb de focuri în complexul său din Caracas.

Numărul considerabil de victime conferă semnificație declarațiilor publice ale președintelui Donald Trump, care a afirmat că operațiunea pe care a aprobat-o a fost „eficientă”, dar „foarte violentă”.

