Vremea azi, 7 ianuarie. Temperaturile se mențin ridicate în sud și în sud-est, dar vremea se răcește în celelalte zone

Vremea
07-01-2026 | 08:15
Miercuri temperaturile se mențin ridicate în sud și în sud-est, dar vremea se răcește în celelalte zone.

Știrile PRO TV

Ninsorile apar în vestul, în nord-vestul și în centrul țării.

În celelalte regiuni domina ploile, iar maximele pleacă de la minus 4 grade în nord-vest și ajung la 17...18 grade în extremitatea sud-estică.

Vremea în fiecare regiune

 

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici
găsim vreme închisă, ceață la începutul zilei și câteva reprize de ploaie mai târziu. Se face mai cald decât ar fi normal, iar în sudul litoralului se pot atinge chiar și 18 grade. La noapte se intensifică vântul, iar la malul mării bate cu 60 Km/h.

Mai sus în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem o zi mohorâtă. O să plouă din când în când. După lăsarea nopții, în nordul Munteniei o să fie lapoviță, ninsoare și risc mare de polei. Temperaturile depășesc valorile normale și ajung pe la 6 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se răcește față de ieri. Cerul rămâne acoperit și aici. Maximele NU reușesc să treacă de 2 grade. Apar ceva ploi pe parcursul zilei, iar în Bucovina o să fie lapoviță sau ninsoare. Se mențin condițiile de polei, iar la noapte ninsorile se extind în această regiune.

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș se face mai frig decât ieri. Pe aici vor fi precipitații destul de consistente, în special ninsori. O să ningă și după lăsarea nopții și se va depune strat de zăpadă. Maximele se opresc pe la 1 grad, iar minimele ajung la MINUS 5 grade.

În vestul României găsim vreme rece și ninsori destul de serioase. La munte se vor depune 30 de centimetri de zăpadă.
Temperaturile rămân negative toată ziua, iar la noapte se vor înregistra în jur de MINUS 6 grade.

Și în Transilvania o să fie înnorat. O să plouu, dar în vestul provincie apare trecător și lapovița. Pe crestele montane o să ningă. Vântul o să ajungă la viteze de 85 Km/h. O să fie viscol și vizibilitatea o să scadă destul de mult.

Atmosfera se menține închisă și în Oltenia. O să plouă din când în când, iar în a doua parte a nopții ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Temperaturile cresc ușor față de ieri. Ajung pe la 5...6 grade.

Și în ținuturile sudice mai vin ceva ploi, dar vor fi destul de slabe. Acum, dimineața este ceață pe la câmpie. Vremea o să fie caldă pentru această perioadă. În Lunca Dunării se vor înregistra în jur de 8 grade.

Vremea în București

 

În București avem încă o zi mohorâtă, cu ceață dimineața și câțiva stropi de ploaie mai târziu. Se vor atinge 7 grade, deși acum ar trebui să fie 2...3 grade. La noapte se intensifică vântul. O să mai plouă puțin, iar spre dimineață vor fi condiții de lapoviță.

Vremea la Munte

 

La munte astăzi se răcește, dar NU peste tot. În masivele sudice temperaturile se mențin peste valorile normale. O să ningă abundent în Carpații Occidentali, în vestul Meridionalilor și în nordul Carpaților Orientali. În rest ninsorile apar la altitudini mari, iar în masivele din sudul țării o să fie viscol.

