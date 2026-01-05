Cuba anunță moartea a 32 de cetățeni în urma raidului SUA asupra Venezuelei pentru extrădarea lui Nicolas Maduro

Stiri externe
05-01-2026 | 07:10
venezuela soldati
Getty

Guvernul cubanez a anunţat duminică faptul că 32 dintre cetăţenii săi au fost ucişi în timpul raidului american asupra Venezuelei, care a avut ca scop extrădarea preşedintelui Nicolas Maduro pentru a fi judecat în Statele Unite, relatează Reuters.

autor
Mihaela Ivăncică

Havana a anunţat că vor fi două zile de doliu, pe 5 şi 6 ianuarie, în memoria celor ucişi, şi că vor fi anunţate detaliile privind înmormântările.

Comunicatul guvernului cubanez nu a oferit multe detalii, dar a precizat că toate victimele erau membri ai forţelor armate şi ai agenţiilor de informaţii cubaneze.

Mesajul oficial al autorităților cubaneze

„Fideli responsabilităţilor lor în materie de securitate şi apărare, compatrioţii noştri şi-au îndeplinit datoria cu demnitate şi eroism şi au căzut, după o rezistenţă acerbă, în luptă directă cu atacatorii sau ca urmare a bombardamentelor asupra instalaţiilor”, se arată în comunicat.

Cuba i-a asigurat lui Maduro o anumită securitate de când acesta a ajuns la putere. Nu este clar câţi cubanezi îl păzeau pe preşedintele venezuelean în momentul în care au murit şi câţi alţii ar fi pierit în alte locuri.

Citește și
Nicolas Maduro
Cine e noul președinte al Venezuelei, la o zi de la capturarea lui Maduro. Generalul Loez a făcut anunțul

Arestarea lui Nicolas Maduro

Maduro, în vârstă de 63 de ani, şi soţia sa, Cilia Flores, au fost arestaţi sâmbătă de forţele americane în capitala Venezuelei, Caracas, şi transportaţi cu avionul în Statele Unite. Maduro este reţinut într-un centru de detenţie din New York, în aşteptarea unei înfăţişări în faţa instanţei luni, sub acuzaţia de trafic de droguri.

Maduro a fost pus sub acuzare în 2020 în SUA pentru conspiraţie în scopul narcoterorismului. El a negat întotdeauna orice implicare în activităţi criminale.

Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, cuba, venezuela, nicolas maduro,

Dată publicare: 05-01-2026 07:10

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
Citește și...
Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”
Stiri externe
Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, se află într-o închisoare de maximă securitate din New York, după ce a fost capturat de forțele americane.

Cine e noul președinte al Venezuelei, la o zi de la capturarea lui Maduro. Generalul Loez a făcut anunțul
Stiri externe
Cine e noul președinte al Venezuelei, la o zi de la capturarea lui Maduro. Generalul Loez a făcut anunțul

La o zi după capturarea lui Nicolas Maduro de către armata americană, armata venezueleană a recunoscut-o duminică pe vicepreşedinta Delcy Rodriguez drept preşedinte interimar al ţării, a anunţat ministrul apărării, generalul Vladimir Padrino Loez.

Maifestație de amploare pro-Maduro în fața ambasadei SUA de la Madrid. „Nu agresiunii imperialiste contra Venezuelei”
Stiri actuale
Maifestație de amploare pro-Maduro în fața ambasadei SUA de la Madrid. „Nu agresiunii imperialiste contra Venezuelei”

La o zi după capturarea lui Nicolas Maduro de către forţele americane, mii de persoane au protestat duminică dimineaţa în faţa ambasadei Statelor Unite din Madrid, acuzând Washingtonul de „agresiune imperialistă” împotriva Venezuelei.

Închisoarea din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, în imagini. Cum arată „Infernul pe Pământ” | GALERIE FOTO
Stiri externe
Închisoarea din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, în imagini. Cum arată „Infernul pe Pământ” | GALERIE FOTO

Centrul de detenţie metropolitan din New York, închisoarea federală din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, a găzduit deţinuţi celebri ca Joaquin "El Chapo" Guzman, rapperul Sean "Diddy" Combs şi fostul lider hondurian Juan Orlando Hernandez.

Misiune ONU: Deși ilegal, atacul SUA nu-l exonerează pe Maduro de „crime contra umanităţii”
Stiri externe
Misiune ONU: Deși ilegal, atacul SUA nu-l exonerează pe Maduro de „crime contra umanităţii”

Deşi califică atacul militar american din Venezuela drept ilegal, o misiune independentă a Naţiunilor Unite atrage atenţia că acest fapt nu îl exonerează pe Nicolas Maduro de răspunderea pentru grave încălcări ale drepturilor omului.

Recomandări
Rubio: SUA nu au nevoie de petrolul din Venezuela, ci de supremație în emisfera vestică. ”Toți președinții au făcut la fel”
Stiri externe
Rubio: SUA nu au nevoie de petrolul din Venezuela, ci de supremație în emisfera vestică. ”Toți președinții au făcut la fel”

După atacul american de sâmbătă dimineață, Venezuela are astăzi doi așa-ziși președinți. Delcy Rodriguez, vicepreședinta lui Maduro, a acceptat să preia funcția, la insistențele miniștrilor.

Rogobete: Avem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem. Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control
Stiri actuale
Rogobete: Avem de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem. Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat duminică seară că sistemul de rezidenţiat trebuie regândit, deoarece numărul rezidenţilor este de trei ori mai mare decât locurile disponibile în sistemul medical românesc.

Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare
Stiri actuale
Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare

Suntem țara europeană cu cei mai mulți cetățeni stabiliți în străinătate. Peste 3 milioane trăiesc legal în statele Uniunii, potrivit Eurostat. Numărul este mai mare în realitate, dacă ne gândim că nu toți apar în statisticile oficiale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Ianuarie 2026

31:12

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28