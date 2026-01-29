Nicki Minaj a obținut „cardul de aur” al președintelui Trump. Ar fi plătit un milion de dolari | GALERIE FOTO

Stiri externe
Nicki minaj 8
AFP

Cântăreaţa rap Nicki Minaj a dezvăluit miercuri că a obţinut „cardul de aur” al preşedintelui Trump în materie de imigraţie şi că este pe cale să obţină cetăţenia americană.

autor
Sabrina Saghin

Minaj a postat, miercuri, pe X, controversatul „Gold Card” al preşedintelui Donald Trump. Cardul este o cale de lux către obţinerea rapidă a cetăţeniei americane, care, potrivit unor surse, necesită „o donaţie de 1 milion de dolari la finalizarea verificării persoanei, ca dovadă că aceasta va aduce beneficii substanţiale Statelor Unite. De asemenea, persoana ar putea să plătească taxe suplimentare mici Departamentului de Stat al SUA, în funcţie de circumstanţele sale”.

Minaj a plătit taxele pentru procesul de cetățenie

Pentru a aplica, solicitantul trebuie mai întâi să „plătească o taxă de procesare DHS nerambursabilă de 15.000 de dolari”, conform site-ului web Trump Gold Card.

Minaj a publicat pe Twitter noul card de aur, cu legenda „Welp”. Ulterior, ea a clarificat pentru cei care au perceput cardul ca semn al rezidenţei sale.

„Finalizăm documentele de cetăţenie chiar în acest moment, conform dorinţei minunatului, amabilului şi fermecătorului meu preşedinte”, a spus cântăreaţa „Starship”. „Cardul de aur Trump gratuit”.

Înainte de a obţine cardul de aur, Minaj era rezidentă permanentă legală, care s-a mutat în SUA din Trinidad şi Tobago când era copil. În ciuda faptului că este una dintre artistele cu cele mai mari venituri din muzică, ea a dezvăluit în 2024 că nu este cetăţeană americană.

Nicki minaj 1
×

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

Minaj susține inițiativa financiară a lui Trump

Postarea a apărut la doar câteva ore după ce Minaj a apărut alături de Trump în cadrul unui summit pentru promovarea noii sale iniţiative, „Trump Accounts”. Programul este conceput pentru a crea conturi de investiţii cu avantaje fiscale pentru cetăţenii americani cu vârsta sub 18 ani.

Contribuţiile sale ar putea însemna investiţii între 150.000 şi 300.000 de dolari pentru fanii săi, pentru a-i ajuta să creeze conturi „Barbz” pentru copii, a relatat The New York Post. 

„Probabil că sunt cea mai mare admiratoare a preşedintelui şi asta nu se va schimba... Nu îi vom lăsa să scape cu intimidările şi campaniile de denigrare... Are multă forţă în spate şi Dumnezeu îl protejează", a spus Minaj la eveniment. 

Sursa: News.ro

Etichete: nicki minaj, donald trump,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Mărturia dramatică a unui supraviețuitor al accidentului în care șapte fani PAOK au murit
Mărturia dramatică a unui supraviețuitor al accidentului în care șapte fani PAOK au murit
Citește și...
Nicki Minaj: „Sunt probabil cea mai mare fană a președintelui Donald Trump și asta nu se va schimba”
Stiri Mondene
Nicki Minaj: „Sunt probabil cea mai mare fană a președintelui Donald Trump și asta nu se va schimba”

Cântăreața Nicki Minaj, o vedetă a muzicii rap devenită o susținătoare înfocată a lui Donald Trump, a declarat miercuri că este „probabil principala fană a președintelui” american, informează AFP.

Trump îl acuză pe primarul oraşului Minneapolis că „se joacă cu focul” pentru că refuză să aplice legile privind imigrația
Stiri externe
Trump îl acuză pe primarul oraşului Minneapolis că „se joacă cu focul” pentru că refuză să aplice legile privind imigrația

Donald Trump l-a acuzat miercuri pe primarul din Minneapolis că „încalcă legea”, după refuzul acestuia de a aplica legile federale privind imigrația, potrivit AFP.

Donald Trump avertizează Iranul să accepte negocieri nucleare: Următorul atac al SUA va fi mult mai grav
Stiri externe
Donald Trump avertizează Iranul să accepte negocieri nucleare: Următorul atac al SUA va fi mult mai grav

Preşedintele SUA, Donald Trump, a avertizat Iranul miercuri să se aşeze la masa negocierilor şi să încheie un acord privind armele nucleare, altfel următorul atac al SUA va fi mult mai grav, relatează Reuters.

Recomandări
Lukoil și-a vândut activele externe, inclusiv pe cele din România, unui gigant din SUA. Cu cine au semnat rușii
Stiri Economice
Lukoil și-a vândut activele externe, inclusiv pe cele din România, unui gigant din SUA. Cu cine au semnat rușii

Grupul petrolier rus Lukoil a anunțat joi că a ajuns la un acord privind vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, care regrupează activele din străinătate ale companiei, către fondul american de private equity Carlyle Group, transmite Reuters.

Cum vor cheltui împreună România și Germania miliardele de la UE. Investițiile pentru care Bolojan și Merz au bătut palma
Stiri Politice
Cum vor cheltui împreună România și Germania miliardele de la UE. Investițiile pentru care Bolojan și Merz au bătut palma

România va produce alături de Germania echipamente militare cu bani europeni. Premierul Ilie Bolojan a discutat la Berlin cu cancelarul Friedrich Merz despre cooperarea în domeniul apărării prin programul SAFE. 

Harta sărăciei în România. Bucureștiul susține mare parte din PIB-ul țării, iar cel mai sărac județ nu e Vaslui
Stiri Economice
Harta sărăciei în România. Bucureștiul susține mare parte din PIB-ul țării, iar cel mai sărac județ nu e Vaslui

Economia României este puternic polarizată: Bucureștiul generează peste un sfert din PIB-ul național, în timp ce 32 de județe se situează sub pragul de 2%. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Ianuarie 2026

45:24

Alt Text!
La Măruță
La Maruta - 28 Ianuarie 2026

01:30:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 Ianuarie 2026

01:45:02

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Reacția lui Alexandru Musi după ce a văzut în ce situație a ajuns FCSB

Sport

Maestrul loviturilor libere din Premier League schimbă echipa