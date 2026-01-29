Nicki Minaj a obținut „cardul de aur” al președintelui Trump. Ar fi plătit un milion de dolari | GALERIE FOTO

Minaj a postat, miercuri, pe X, controversatul „Gold Card” al preşedintelui Donald Trump. Cardul este o cale de lux către obţinerea rapidă a cetăţeniei americane, care, potrivit unor surse, necesită „o donaţie de 1 milion de dolari la finalizarea verificării persoanei, ca dovadă că aceasta va aduce beneficii substanţiale Statelor Unite. De asemenea, persoana ar putea să plătească taxe suplimentare mici Departamentului de Stat al SUA, în funcţie de circumstanţele sale”.

Minaj a plătit taxele pentru procesul de cetățenie

Pentru a aplica, solicitantul trebuie mai întâi să „plătească o taxă de procesare DHS nerambursabilă de 15.000 de dolari”, conform site-ului web Trump Gold Card.

Minaj a publicat pe Twitter noul card de aur, cu legenda „Welp”. Ulterior, ea a clarificat pentru cei care au perceput cardul ca semn al rezidenţei sale.

„Finalizăm documentele de cetăţenie chiar în acest moment, conform dorinţei minunatului, amabilului şi fermecătorului meu preşedinte”, a spus cântăreaţa „Starship”. „Cardul de aur Trump gratuit”.

