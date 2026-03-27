”A fost o întâlnire foarte bună, în care s-a discutat mult despre economie, despre unde ne aflăm acum, despre măsurile pe care guvernul le-a luat în ultimele 10 luni, despre efectul acestor măsuri în viaţa noastră, a tuturor, fie că suntem la putere, fie că suntem în opoziţie, fie că nu facem deloc politică, efectul asupra românilor, care, din păcate, e unul prost”, a spus Sorin Grindeanu, după întâlnirea cu reprezentanţii PSD din zona Olteniei, potrivit News.ro.

El a arătat că în fiecare zi vedem date economice care ne vin de la Institutul Naţional de Statistică, şi nu numai, care ne mai anunţă cum producţia industrială scade cu 16% faţă de luna anterioră, că puterea de cumpărare a scăzut, doar anul acesta, cu aproape 6%.

”Economia, până la urmă, anul trecut, a crescut de trei ori mai puţin decât se prognozase. Astea sunt lucruri care, dacă vorbim despre indicatori macroeconomici, poate sună ca nişte cifre sau nişte procente seci. Dacă îmi vorbeşti de o inflaţie care a atins a sfârşitul anului trecut aproape 10%, înseamnă, din start, o scădere a puterii de cumpărare a românilor din start cu 10%”, a subliniat el.

”Am făcut această analiză noi, cei de la PSD, ca membri ai acestei coaliţii. Am discutat despre ce puteam să facem noi mai mult în interiorul acestei coaliţii, despre măsurile pe care unele dintre ele le-am stopat, le-am îndreptat pe altele, le-am corectat, le-am impus. Altele n-am reuşit. E o coaliţie de patru partide, o coaliţie în care PSD este singurul partid de stânga dintr-o coaliţie de dreapta, cu alte trei partide de dreapta”, a explicat Grindeanu.

”A fost nevoie să ameninţăm că blocăm lucrurile în Parlament, ca să poată să găsească primul ministru finanţare de 1,1 miliarde, 0,04% din PIB. Şi în toată această perioadă, lucrurile au funcţionat în aceşti parametri. De fiecare dată, când venim cu câte o propunere, trebuie să ameninţăm. Şi da, este despre economie. Şi aş transmite în mod direct. Ilie, este despre economie. Şi nu e despre sărăcie. Şi în acest moment, în România, lucrurile merg într-o direcţie proastă. Asta am analizat noi astăzi. Şi asta vom analiza la toate întâlnirile regionale pe care le vom avea în perioada următoare”, a completat Grindeanu.