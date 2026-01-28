„Sperăm că Iranul va veni rapid la masa negocierilor şi va negocia un acord corect şi echitabil - FĂRĂ ARME NUCLEARE - care să fie benefic pentru toate părţile. Timpul se scurge, este cu adevărat esenţial!”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Preşedintele republican al SUA, care în timpul primului său mandat la Casa Albă s-a retras din acordul nuclear încheiat în 2015 între puterile mondiale şi Teheran, a reamintit că ultima sa avertizare către Iran a fost urmată de un atac militar, în iunie anul trecut.

„Următorul atac va fi mult mai grav! Nu lăsaţi să se întâmple din nou”, a îndemnat Trump Iranul. El a repetat, de asemenea, că o „armadă” americană se îndreaptă spre Republica Islamică.

Teheranul neagă contactele cu Washingtonul

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a declarat miercuri că nu a fost în contact cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, în ultimele zile şi că nu a solicitat negocieri, deşi Trump lăsase să se înţeleagă contrariul în declaraţii anterioare.

Trump a spus că o forţă navală americană condusă de portavionul USS Abraham Lincoln se apropie de Iran. Doi oficiali americani au declarat luni pentru Reuters că Lincoln şi navele de război de sprijin au ajuns deja în Orientul Mijlociu. Navele de război au început să se deplaseze din regiunea Asia-Pacific săptămâna trecută, pe fondul tensiunilor crescânde dintre SUA şi Iran, după represiunea sângeroasă a protestelor din Iran de către autorităţile clericale în ultimele săptămâni.

Trump a ameninţat în repetate rânduri că va interveni dacă Iranul va continua să ucidă protestatari, dar demonstraţiile la nivel naţional împotriva privaţiunilor economice şi represiunii politice s-au calmat de atunci.

El a declarat, de asemenea, că Statele Unite vor acţiona dacă Teheranul îşi va relua programul nuclear după atacurile aeriene din iunie ale forţelor israeliene şi americane asupra instalaţiilor nucleare cheie.

Iranul avertizează: Orice atac va fi tratat ca război total

Un oficial iranian de rang înalt a avertizat săptămâna trecută că ţara va trata orice atac împotriva sa „ca pe un război total”. Declaraţia a fost făcută după sosirea unui grup de atac al unui portavion american şi a altor mijloace militare în regiune.

„Această concentrare militară – sperăm că nu este destinată unei confruntări reale – dar armata noastră este pregătită pentru cel mai rău scenariu. De aceea, totul este în stare de alertă maximă în Iran”, a declarat oficialul iranian, vorbind pentru Reuters sub condiţia anonimatului.

Acesta a adăugat: „De data aceasta, vom trata orice atac – limitat, nelimitat, chirurgical, cinetic, oricum l-ar numi – ca pe un război total împotriva noastră şi vom răspunde în cel mai dur mod posibil pentru a rezolva această situaţie”, a ameninţat oficialul.

