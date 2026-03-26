„Echipa naţională a doborât România... S-a calificat în finala barajului pentru Cupa Mondială: Turcia 1-0 România”, a titrat Cumhuriyet, în timp ce Milliyet a scris: „Echipa naţională a bătut România! Naţionala s-a calificat în finală”

„Următorul la rând!”, este reacţia cotidianului Fanatik. „Băieţii noştri au câştigat la Dolmabahçe! Echipa naţională de fotbal a Turciei, care a primit România în semifinala barajului pentru Cupa Mondială FIFA 2026, a câştigat meciul cu 1-0 şi şi-a asigurat locul în finală”, a menţionat jurnalul sportiv.

„Băieţii noştri au trecut de obstacolul România. Mai e doar un pas până la Cupa Mondială!”, a scris Hurriyet.

TRT Haber a notat: „Băieţii noştri fac un pas uriaş către Cupa Mondială”.

Selecţionerul Turciei, Vincenzo Montella, a declarat, joi seară, că este mulţumit de faptul că jucătorii săi nu şi-au pierdut răbdarea la meciul cu România, scor 1-0, din barajul pentru Cupa Mondială.

„A fost un meci dificil, dar sunt mulţumit că jucătorii nu şi-au pierdut răbdarea şi am aşteptat momentul să marcăm. Mircea Lucescu este un mare antrenor, am o mare stimă pentru el. Man este un mare talent, Hagi la fel, Bărligea e tare muncitor. Mai avem o finală de jucat, încă nu suntem la Cupa Mondială”, a declarat Montella la Digisport.

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat după meciul cu Turcia, pierdut cu scorul de 0-1, că după părerea sa turcii vor ajunge la Cupa Mondială. El a precizat că este mulţumit de jucătorii tricolori şi că există “o bază”.

„Din păcate am pierdut după un meci echilibrat. Ei au dominat mai mult din punct de vedere al posesiei. Noi ne-am apărat foarte bine. Au avut şi ei o bară, dar şi noi am avut două. Greşeala care a dus la gol a fost o greşeală care putea fi evitată fără nicun fel de probleme. Din păcate se întâmplă astfel de lucruri, o fracţiune de secundă de neatenţie. Turcia prezintă o echipă bună, cred că vor ajunge la CM. N-am luptat cu nimeni, am venit din dorinţa de a fi aici”, a spus Lucescu la Prima TV.

Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final. Turcia va înfrunta în finala play-off-ului câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical cu învinsa din partida de la Bratislava