„Sunt probabil principala fană a președintelui și asta nu se va schimba”, a declarat cântăreața americană.

Invitată pe scenă de Donald Trump

Donald Trump a invitat-o să i se alăture pe scenă la un eveniment din Washington dedicat lansării „conturilor Trump” pentru copiii americani, la care Nicki Minaj a promis că va contribui în mod privat.

„Ura și ceea ce spun unii oameni nu mă ating deloc. De fapt, asta mă incită să îl susțin și mai mult”, a mai spus cântăreața, referindu-se la miliardarul republican în vârstă de 79 de ani. „Dumnezeu să îl aibă în pază. Amin!”, a adăugat ea.

Președintele american a luat-o apoi de mână pe cântăreața rap, în timp ce un alt participant vorbea în cadrul evenimentului.

El a spus că vrea „să-și lase unghiile să crească” pentru a o imita pe Nicki Minaj, cunoscută pentru manichiurile sale extravagante.

„Regina muzicii rap” și apropierea de mișcarea MAGA

Nicki Minaj, autoproclamata „regină a muzicii rap”, admirată pentru capacitatea sa de a naviga cu succes între registre muzicale, de la cele mai vulgare până la cele mai melodioase, precum și pentru debitul verbal extrem de bine controlat, are la activ mai multe recorduri de vânzări.

Interpreta cântecelor „Starships” și „Anaconda” s-a alăturat fără rezerve mișcării MAGA (Make America Great Again – Să facem America din nou măreață) a președintelui american, de câteva luni.

Declarații controversate și reacții critice

În noiembrie, ea a avut o apariție surpriză la pupitrul ONU, unde a declarat că „credincioșii creștini sunt vizați de persecuții” în Nigeria, o acuzație promovată de Donald Trump, dar respinsă de autoritățile din acea țară africană, de observatori și de cercetători.

În 2018, cântăreața americană, născută în Trinidad și Tobago, deplângea pe Instagram brutalitatea politicii anti-imigrație a președintelui republican, aflat pe atunci la primul său mandat.

Vedeta rap a făcut parte apoi, în 2020, din juriul unui concurs de travestiți.

Sprijinul ei pentru Donald Trump i-a atras numeroase critici pe forumurile de pe internet, unde este acuzată mai ales că a trădat comunitatea LGBT+.

