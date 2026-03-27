Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat în această săptămână peste 1.700 de operatori economici şi au găsit mai multe nereguli, printre care substanţe dezinfectante cu termen de valabilitate depăşit, spaţii de producţie cu depuneri de impurităţi şi reziduuri alimentare, vânzarea unor ouă cu fisuri, produse de cofetărie cu depuneri de mucegai.

Reprezentanţii ANPC au anunţat, vineri, că au desfăşurat, în această săptămână, mai multe acţiuni de control la nivel naţional, care au vizat peste 1.700 de operatori economici, care îşi desfăşoară activitatea în domenii precum comercializarea produselor, alimentaţie publică şi distribuţie de produse alimentare.

În urma verificărilor, comisarii ANPC au dat peste 1.400 de amenzi, în valoare de 6,83 milioane de lei şi au oprit temporar de la comercializare produse în valoare de peste 4,4 milioane de lei.

De asemenea, a fost oprită prestarea serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 32 de operatori economici.

Ce nereguli au mai descoperit comisarii ANPC

Principalele neconformităţi constatate au fost: utilizarea substanţelor dezinfectante cu termen de valabilitate depăşit; întreţinerea necorespunzătoare a blocului alimentar; întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de producţie (depuneri aderente de impurităţi şi reziduuri alimentare); obstrucţionarea accesului în scopul realizării actului de control; comercializarea produselor de origine animală (ouă) cu fisuri şi depuneri aderente de impurităţi; produse de cofetărie cu depuneri de mucegai.

Echipele de control au mai observat: absenţa graficelor de monitorizare a temperaturilor în agregatele frigorifice; nerespectarea condiţiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (ouă, creme tartinabile şi prăjituri); produse de origine vegetală depreciate calitativ, prezentând urme de lovire şi strivire; utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, prezentând acumulări de rugină, impurităţi şi urme de arsură.