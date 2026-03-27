Sejmul polonez a aprobat proiectul în unanimitate, toţi cei 436 de parlamentari prezenţi votând în favoarea acestuia, introducând ceea ce echivalează cu un plafon de preţ controlat central, care permiţe totuşi comercianţilor cu amănuntul să practice preţuri mai mici decât plafonul.

Prim-ministrul Donald Tusk a declarat anterior că guvernul se aşteaptă ca preţurile să scadă brusc în urma acestui plan, ministrul energiei urmând să „stabilească zilnic preţul maxim permis pe litru al combustibilului”.

Proiectul de lege vine într-un moment în care Polonia se confruntă cu creşterea preţurilor combustibililor din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Guvernul a declarat că măsurile sunt necesare pentru a răspunde rapid „la situaţia actuală de pe pieţele de combustibili, legată de războiul din Orientul Mijlociu”.

Conform legislaţiei adoptate, preţul maxim va fi calculat pe baza preţurilor medii cu ridicata, a taxelor şi a unei marje fixe de vânzare cu amănuntul de 0,30 zloţi pe litru. Preţul va fi publicat de ministrul energiei într-un aviz oficial.

Legislaţia completează, de asemenea, reducerile planificate ale TVA-ului şi accizelor. Tusk a declarat că Polonia va reduce TVA-ul la combustibili de la 23% la 8% şi va reduce accizele la nivelul minim al UE pentru a uşura presiunea asupra gospodăriilor şi companiilor.

Proiectul de lege adoptat vineri va fi trimis acum la Senat, care este de aşteptat să îl adopte, întrucât este controlat de coaliţia de guvernare, înainte de a fi trimis preşedintelui Karol Nawrocki pentru promulgare. Este de aşteptat, de asemenea, ca Nawrocki să aprobe proiectul de lege, în ciuda tensiunilor crescânde cu cabinetul lui Tusk, care au dus la un număr tot mai mare de veto-uri prezidenţiale.

Guvernul doreşte ca măsurile să intre în vigoare înainte de sărbătorile de Paşte (5 aprilie în Polonia), oficialii insistând ca legea să intre în vigoare imediat după publicare.