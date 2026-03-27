Anunțul a fost făcut de președintele instituției, George Niculescu, pe contul oficial de Facebook al ANRE.

Clienții vor primi notificări la atingerea a 80% din convenția de consum, prin SMS, e-mail sau aplicațiile furnizorilor. Scopul: să poată reduce rapid consumul sau să îl mute în intervale cu tarife mai mici, evitând surprizele neplăcute de la finalul lunii. Evident, tehnic acest lucru este posibil doar dacă consumatorul are un așa numit contor inteligent.

Infrastructura, obstacol major

Provocarea principală rămâne însă gradul scăzut de digitalizare. Din cele aproximativ 10 milioane de locuri de consum, doar 3,5 milioane (35%) dispun de contoare inteligente capabile să transmită date în timp real. „Procentul este mic, iar decalajele între operatorii de distribuție sunt semnificative", a precizat Niculescu. Un operator ajunge la 69% acoperire, alții stau la 32-36%, iar unul foarte mare abia la 14%. „Trebuie să devină o prioritate pentru operatori. Fără ele nu putem vorbi de optimizarea consumului sau de contracte cu tarifare orare diferențiate", a subliniat șeful ANRE.

Inițiativa vine într-un moment de volatilitate a prețurilor la energie în Europa. În România, o gospodărie obișnuită consumă între 100 și 300 kWh lunar, iar depășirea limitelor poate majora factura cu 20-30%, potrivit TVR Info. Sistemul ar putea deveni operațional din 2026, dar extinderea depinde de ritmul modernizării rețelei. Dacă va fi implementat la scară largă, consumatorii vor putea monitoriza costurile în timp real și să nu mai fie luați prin surprindere la sosirea facturii.