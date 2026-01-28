„Poate cineva din cercul său de apropiați să-i explice că această declarație reprezintă o încălcare foarte gravă a legii și că se joacă cu focul?”, a scris Donald Trump pe platforma sa Truth Social.

Trump îl avertizează pe primarul din Minneapolis

Primarul Jacob Frey a afirmat marți, pe X, că Minneapolis „nu aplică și nu va aplica legile federale privind imigrația”, după ce s-a întâlnit cu consilierul lui Trump, Tom Homan, însărcinat să dezamorseze tensiunile apărute după ce agenți ai serviciilor de imigrație au împușcat mortal doi civili în orașul din nordul Statelor Unite.

Doi cetățeni americani uciși de agenți federali

Doi cetățeni americani, Renee Good și Alex Pretti, și-au pierdut viața la Minneapolis, de la începutul anului, sub gloanțele agenților federali.

Moartea asistentului medical Alex Pretti, în vârstă de 37 de ani, la sfârșitul săptămânii trecute, a provocat indignarea multor americani și a pus guvernul de la Washington în situația de a oferi explicații, mai ales după ce imaginile de la fața locului au contrazis declarațiile oficiale.

Renee Good, de aceeași vârstă, a fost ucisă prin împușcare de un agent al Serviciului pentru Imigrație și Vamă (ICE) pe 7 ianuarie.

