Una dintre cele mai importante măsuri vizează modalitatea de plată a amenzilor. Astfel, pentru abaterile prevăzute în mai multe acte normative (ex. ordine publică, paza bunurilor sau regimul armelor și al materiilor explozive), contravenții pot primi o reducere de 50%.

Concret, ei au posibilitatea să achite jumătate din suma amenzii dacă plata este făcută în cel mult 15 zile de la primirea procesului-verbal.

„Contravenientul poate plăti jumătate din amenda aplicată, adică poate achita jumătate din suma stabilită de agentul constatator în termen de cel mult 15 zile de la primirea procesului-verbal”, se arată în prevederile Ordonanței de Urgență nr. 7 din 25 februarie 2026.

Reducerea suspendării permisului

De asemenea, actul normativ aduce schimbări importante și pentru șoferii care vor să își recupereze mai repede permisul de conducere.

Ei trebuie să demonstreze că au achitat toate amenzile restante la bugetul local, inclusiv cele primite anterior datei de 27 martie 2026.

„Prezintă dovada achitării tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul, provenite din amenzile contravenţionale care le-au fost aplicate în calitate de conducători de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie potrivit prezentului act normativ”, se arată în actul normativ.

De asemenea, pentru a face dovada plății, șoferii au nevoie de un certificat de atestare fiscală emis de autoritatea locală de la domiciliu.

În cazul cetățenilor care nu sunt din România, condițiile de obținere a permisului sunt mai simple.

„În cazul în care nu are domiciliul în România, titularul permisului de conducere prezintă dovada achitării doar a amenzii aplicate pentru săvârşirea contravenţiei care a determinat suspendarea dreptului de a conduce”, mai arată ordonanța.