El precizează că printre domeniile economice cu privire la care parteneriatul româno-americam poate fi dezvoltat se numără cel energetic, nuclear şi în zona mineralelor rare.

„Pentru noi, parteneriatul cu Statele Unite este un aspect strategic pe care îl vom susține și în anii următori, și am făcut dovada, ca țară, că, atunci când suntem apelați, suntem prezenți. Sunt convins că pe partea de relații putem dezvolta, și trebuie să lucrăm, pe componenta de energie, pe coridoarele energetice, pe partea de nuclear, pe componenta de minerale rare și pe tot ceea ce înseamnă lucruri cu valoare adăugată și tehnologică ridicată Suntem într-un an care nu este foarte comod, e un an dificil, pe de o parte, pentru că suntem în continuarea unui an de corecții bugetare, de corectare a unor deficite mari pe care le-am înregistrat, ceea ce nu este un lucru comod, dar suntem și într-un context internațional care nu este foarte favorabil, iar economia noastră este influențată de ceea ce se întâmplă și este conectată puternic la ceea ce se întâmplă în plan extern.

Nu va fi, deci, un an ușor nici pentru dumneavoastră și nici pentru guvern. Ceea ce puteți face dumneavoastră este ceea ce faceți în fiecare zi: faptul că vă țineți afacerile în picioare, faptul că vă țineți angajații și vă plătiți taxele și impozitele este cel mai mare sprijin pe care îl puteți da pentru a trece peste această perioadă, și vă mulțumesc pentru acest sprijin pe care îl dați zi de zi. E un paradox anul acesta, trebuie să avem să scădem deficitele, dar să ne menținem investițiile la o valoare mare, printre cele mai mari, pentru că e un pachet de fonduri pe care trebuie să-l absorbim, de fonduri europene, și este o provocare majoră pentru noi”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că Guvernul trebuie să adopte politici responsabile, axate pe eficiență, nu pe cheltuieli inutile, și să continue simplificarea și debirocratizarea procedurilor pentru investiții.

”De asemenea, este foarte important să adoptăm politici care nu înseamnă să aruncăm neapărat bani în piață, ci să facem ceea ce trebuie. Și ceea ce s-a făcut, inclusiv pe partea de simplificare, de debirocratizare, pe avizarea pe investițiile mari, pe avizele de mediu, pe tot ceea ce înseamnă avizele care țin de pompieri, de exemplu, cred că sunt niște lucruri importante și trebuie să continuăm pe această linie. În ceea ce privește predictibilitatea, vom căuta să rămânem într-o zonă de predictibilitate și lucrurile pe care le-am stabilit la început de an, cum este scăderea impozitului pe cifra de afaceri, pe care toți cei care aveți companii mari, indiferent că sunt americane sau românești, ne-ați sesizat că este un impozit care inhibă investițiile, s-a redus la jumătate în acest an și de la 1 ianuarie anul viitor nu vom mai avea acest impozit, trebuie să impozităm profiturile, și nu investițiile”, a mai precizat prim-ministrul României.

El a mulţumit antreprenorilor privaţi şi angajaţilor acestora, spunând că le este ”recunoscător oamenilor care lucrează în România, pentru că, de fapt, duc pe umeri ţara noastră”, dar şi Camerei de Comerţ Româno-Americane pentru activitatea sa în sprijinul României.