Cod galben de ploi torențiale în mare parte din țară. Revin viscolul și ninsorile în zonele de munte. HARTĂ

Mai multe atenționări de Cod Galben sunt valabile de vineri până luni, vizând intensificări ale vântului, precipitații însemnate și condiții de iarnă la altitudini mari. Codurile sunt valabile în perioada 27 martie, ora 10:00 – 30 martie, ora 10:00.

Vântul va avea intensificări temporare vineri (27 martie) și sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a țării, iar duminică (29 martie) în special în sud-est și izolat în vest. Rafalele vor atinge în general viteze de 45–55 km/h, însă la munte, în special la altitudini mari, acestea vor depăși 70–80 km/h, potrivit meteorologilor. În paralel, ploile se vor extinde treptat dinspre sud-vest și vor cuprinde toate regiunile. Cantitățile de apă vor ajunge la 20–25 l/mp, iar local pot depăși 40–60 l/mp. Precipitațiile vor avea caracter de aversă, iar în sud-vest și sud sunt posibile descărcări electrice, în special vineri și sâmbătă.

La munte, vremea se va răci accentuat. Precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1600 m, în Carpații Meridionali și Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 40...50 cm și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, se vor acumula cantități de apă de 40...60 l/mp și pe alocuri de peste 70...80 l/mp. Pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Moldovei este în vigoare un Cod Galben de precipitații abundente. În aceste regiuni, până la finalul intervalului, cantitățile de apă pot depăși local 70–80 l/mp.

Vânt puternic De asemenea, au fost emise avertizări separate pentru intensificări ale vântului. Vineri, între orele 10:00 și 22:00, în sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Transilvania și sud-vestul Dobrogei, unde rafalele vor ajunge la 50–70 km/h, iar în zonele montane înalte chiar la 90–100 km/h. În intervalul vineri noapte – sâmbătă după-amiază (27 martie, ora 22:00 – 28 martie, ora 17:00), vântul va continua să se intensifice în Oltenia și vestul Munteniei, cu rafale de 50–65 km/h.

