Cod galben de ploi torențiale în mare parte din țară. Revin viscolul și ninsorile în zonele de munte. HARTĂ

Bani tipăriți în fabrica descoperită în Suceava ar fi intrat deja și pe piața din România. Cum identificăm bancnotele false
Mai multe atenționări de Cod Galben sunt valabile de vineri până luni, vizând intensificări ale vântului, precipitații însemnate și condiții de iarnă la altitudini mari. Codurile sunt valabile în perioada 27 martie, ora 10:00 – 30 martie, ora 10:00.

Lorena Mihăilă

Vântul va avea intensificări temporare vineri (27 martie) și sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a țării, iar duminică (29 martie) în special în sud-est și izolat în vest. Rafalele vor atinge în general viteze de 45–55 km/h, însă la munte, în special la altitudini mari, acestea vor depăși 70–80 km/h, potrivit meteorologilor.

În paralel, ploile se vor extinde treptat dinspre sud-vest și vor cuprinde toate regiunile. Cantitățile de apă vor ajunge la 20–25 l/mp, iar local pot depăși 40–60 l/mp. Precipitațiile vor avea caracter de aversă, iar în sud-vest și sud sunt posibile descărcări electrice, în special vineri și sâmbătă.

La munte, vremea se va răci accentuat.  Precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1600 m, în Carpații Meridionali și Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 40...50 cm și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, se vor acumula cantități de apă de 40...60 l/mp și pe alocuri de peste 70...80 l/mp.

Pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Moldovei este în vigoare un Cod Galben de precipitații abundente. În aceste regiuni, până la finalul intervalului, cantitățile de apă pot depăși local 70–80 l/mp.

Vânt puternic

De asemenea, au fost emise avertizări separate pentru intensificări ale vântului.

Vineri, între orele 10:00 și 22:00, în sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Transilvania și sud-vestul Dobrogei, unde rafalele vor ajunge la 50–70 km/h, iar în zonele montane înalte chiar la 90–100 km/h.

În intervalul vineri noapte – sâmbătă după-amiază (27 martie, ora 22:00 – 28 martie, ora 17:00), vântul va continua să se intensifice în Oltenia și vestul Munteniei, cu rafale de 50–65 km/h.

America se pregătește pentru ceea ce ar putea fi cel mai mare protest din toate timpurile față de Donald Trump: ”No King!”
America se pregătește pentru ceea ce ar putea fi cel mai mare protest din toate timpurile față de Donald Trump: ”No King!”

Cu peste 3.100 de evenimente programate la nivel național, în semn de protest față de acțiunile și politicile președintelui Donald Trump, organizatorii din SUA se așteaptă ca protestele „No Kings” să adune milioane de americani în stradă pe 28 martie.

Rebelii Houthi, gata să intre în război. Amenință cu blocarea altei strâmtori, care ar paraliza complet tranzitul petrolului
Rebelii Houthi, gata să intre în război. Amenință cu blocarea altei strâmtori, care ar paraliza complet tranzitul petrolului

Rebelii houthi din Yemen sunt gata să se alăture Iranului împotriva Statelor Unite și a Israelului, amenințând că vor deschide un nou front de-a lungul Mării Roșii, care constituie o rută comercială globală de importanță strategică.

Interesul pentru mașini electrice crește pe fondul crizei combustibililor. Țările cu cele mai multe cereri
Interesul pentru mașini electrice crește pe fondul crizei combustibililor. Țările cu cele mai multe cereri

Creșterea prețurilor la combustibil, provocată de războiul din Iran, stimulează vânzările de mașini electrice second-hand în Europa, potrivit platformelor auto online citate de Reuters.

Câți bani încasează statul din fiecare litru de combustibil și cât este marja benzinăriilor, după creșterea prețurilor
Câți bani încasează statul din fiecare litru de combustibil și cât este marja benzinăriilor, după creșterea prețurilor

Benzina din România este mai scumpă decât în alte țări mai bogate, ca Suedia, Italia sau Spania, din cauza taxelor mari. La motorină, țara noastră se află în a doua jumătate a clasamentului european. 

Cheltuielile militare ale României au crescut cu aproape 200% în patru ani. Statele care au investit cel mai mult
Cheltuielile militare ale României au crescut cu aproape 200% în patru ani. Statele care au investit cel mai mult

În ultimii patru ani, România și-a mărit cu aproape 200% cheltuielile cu achizițiile militare. Jumătate din importuri vin de la americani, iar restul din Norvegia și Olanda, arată raportul institutului internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm.

Două defecte „mioritice” pe care credeam că le-am vindecat: pleacă Lucescu și România tot nu joacă fotbal ofensiv

Cum a fost numit ”killer-ul” României după ce a calificat Turcia în finala barajului pentru Mondial