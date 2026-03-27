Proiectul ambițios de 224 milioane de lei din vestul României. Turiștilor li se promit 15 km de pârtii și transport modern

Stiri Turism
Statiune semenic
InsideFacebook.com

Primarul municipiului Reşiţa, Ioan Popa, a anunţat că au început lucrările pentru domeniul turistic Semenic, o investiţie de 224 milioane lei. 

autor
Aura Trif

Vor fi realizate pârtii pe o lungime de 15 km, telegondolă cu 101 cabine, sistem modern de înzăpezire şi transport modern. Judeţul Timiş a fost invitat să se alăture investiţiei.

”Am dat startul lucrărilor pentru domeniul turistic Semenic! Astăzi am marcat un moment important pentru viitorul Reşiţei şi al Banatului de Munte: începerea execuţiei celui mai ambiţios proiect turistic din vestul României. Vorbim despre o investiţie de peste 224 milioane de lei, prin care ne propunem să punem Semenicul pe harta schiului european”, a transmis Ioan Popa vineri, pe Facebook.

Vor fi realizate:

 - Aproximativ 15 km de pârtii de schi, orientate strategic pentru menţinerea zăpezii

Citește și
- Sistem modern de înzăpezire, funcţional până la finalul anului 2026

- Telegondolă de ultimă generaţie, cu 101 cabine, care va reduce timpul de urcare la doar 11 minute

- Transport modern – inclusiv autobuze electrice pentru turişti

- Facilităţi pentru toate anotimpurile: tiroliană, parc de aventură, pumptrack şi evenimente în aer liber

”Am început deja lucrările cu instalarea sistemului de înzăpezire, iar obiectivul nostru este clar: primele teste încă din sezonul viitor”, a mai transmis Ioan Popa.

Un județ vecin, invitat să se alăture proiectului

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a anunţat că judeţul Timiş a fost invitat să se alăture acestui proiect, dar, înainte de a lua o decizie, va organiza o consultare publică.

„Dezvoltarea nu ar trebui să se oprească la graniţa administrativă a unui judeţ. Investiţiile trebuie gândite la un alt nivel, iar consiliile judeţene şi primăriile au obligaţia să colaboreze pentru proiecte mari pentru că doar aşa se poate schimba cu adevărat o regiune”, a transmis Alfred Simonis.

Simonis spune că decizia de a investi în Semenic nu va fi luată într-un birou.

„Această participare nu este o decizie pe care să o luăm într-un birou. De aceea, ne-am propus să organizăm o dezbatere în care să discutăm deschis şi să aflăm clar: vor sau nu oamenii din Timiş ca judeţul, Consiliul Judeţean, să investească, să devină partener într-o dezvoltare regională”, a precizat Simonis.

Sursa: News.ro

Etichete: partie, zapada, statiune turistica, turisti, munte, telegondola, Caras Severin,

Dată publicare:

Stiri externe
Un avion turistic de mici dimensiuni, în care se aflau influencerul rus Pavel Koşkin şi un pasager a fost doborât în weekend de apărarea antiaeriană în Moscova, în apropierea unei instalaţii de producţie de rachete, confundat cu o dronă ucraineană.

Vremea
Meteorologii ANM au emis avertizări pentru perioada 26 martie, ora 12:00 – 30 martie, ora 10:00, vizând intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ și ninsori la munte, cu strat de zăpadă.

Vremea
ANM a emis, miercuri, o informare de vânt puternic, ploi şi ninsori în zonele montane, valabilă până luni, la ora 10:00. De vineri, ploile se vor extinde dinspre sud-vest şi vor cuprinde treptat toate regiunile.

Recomandări
Stiri externe
Preşedintele SUA, Donald Trump, a criticat Germania pentru că nu a contribuit la eforturile de securizare a Strâmtorii Ormuz, afirmând că este "nepotrivit" faptul că oficialii germani au spus că acest conflict "nu este războiul nostru", relatează dpa.

Stiri externe
Forțele de elită iraniene au anunțat vineri, 27 martie, că au obligat trei nave portcontainer să-și schimbe traseul în strâmtoarea Ormuz, declarând oficial că această arteră vitală este închisă navelor care au legătură cu „inamicul".

Stiri Politice
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a transmis vineri, la întâlnirea regională a PSD din Oltenia, un mesaj premierului Ilie Bolojan.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 27 Martie 2026

49:27

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Martie 2026

01:45:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Obezitatea este boală cronică, care poate fi adusă în remisie

11:59

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Petrolul care plătește războiul

42:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Sport

