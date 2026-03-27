Proiectul ambițios de 224 milioane de lei din vestul României. Turiștilor li se promit 15 km de pârtii și transport modern

Vor fi realizate pârtii pe o lungime de 15 km, telegondolă cu 101 cabine, sistem modern de înzăpezire şi transport modern. Judeţul Timiş a fost invitat să se alăture investiţiei.

”Am dat startul lucrărilor pentru domeniul turistic Semenic! Astăzi am marcat un moment important pentru viitorul Reşiţei şi al Banatului de Munte: începerea execuţiei celui mai ambiţios proiect turistic din vestul României. Vorbim despre o investiţie de peste 224 milioane de lei, prin care ne propunem să punem Semenicul pe harta schiului european”, a transmis Ioan Popa vineri, pe Facebook.

Vor fi realizate:

- Aproximativ 15 km de pârtii de schi, orientate strategic pentru menţinerea zăpezii

- Sistem modern de înzăpezire, funcţional până la finalul anului 2026

- Telegondolă de ultimă generaţie, cu 101 cabine, care va reduce timpul de urcare la doar 11 minute

- Transport modern – inclusiv autobuze electrice pentru turişti

- Facilităţi pentru toate anotimpurile: tiroliană, parc de aventură, pumptrack şi evenimente în aer liber

”Am început deja lucrările cu instalarea sistemului de înzăpezire, iar obiectivul nostru este clar: primele teste încă din sezonul viitor”, a mai transmis Ioan Popa.