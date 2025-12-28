Un senator din SUA a fost criticat dur după ce a postat imagini AI în care îl bătea pe Moș Crăciun. Ce a scris în descriere

Un senator al statului Indiana a stârnit revoltă în mediul online după ce a postat, chiar în ziua de Crăciun, imagini generate de inteligența artificială în care apărea snopindu-l în bătaie pe Moș Crăciun în fața unei mulțimi care îl aclama.

Ulterior, acesta i-a luat în râs pe criticii indignați, numindu-i „fulgi de zăpadă” (n.r. snowflakes - termen folosit pentru persoane considerate exagerat de sensibile).

Senatorul Chris Garten, aflat la al doilea mandat din partea republicanilor, a distribuit pe pagina sa oficială de X patru fotografii false. În acestea, el apare purtând un costum fără mâneci, lovind cu pumnii, cu picioarele și trântindu-l la pământ pe un Moș Crăciun îngrozit, într-o bătaie violentă pe treptele Capitoliului statului Indiana, în timp ce spectatorii sărbătoreau și fluturau pancarte cu mesajul „Garten pentru Indiana”.

O altă imagine îl arată pe liderul majorității din Senat călărind un ren, îmbrăcat într-un costum de Moș Crăciun fără mâneci și purtând ochelari de soare, în timp ce își încordează un biceps exagerat în semn de victorie.

„Când afli că Polul Nord încearcă să aducă și mai mult exces birocratic și mandate nefinanțate pe coș, deghizate în «bucurie de Crăciun». Nu sub supravegherea mea. Noi, poporul, conducem Indiana, nu birocrații. Du-te înapoi la Polul Nord, amice. Crăciun fericit, locuitori ai Indianei!”, a scris Garten în descrierea postării sale bizare de joi dimineață.

Criticii online au taxat imediat imaginile, despre care Garten a susținut ulterior că le-a creat împreună cu copiii săi, numindu-le o abordare rușinoasă și violentă a unui simbol îndrăgit al Crăciunului.

„Ce naiba ar putea determina o persoană să posteze imagini în care bate o figură iubită universal?”, a întrebat un utilizator în comentarii.

Un altul l-a criticat dur, spunând: „Ce emoționant să vezi simbolul generozității și bucuriei de Crăciun bătut măr!”

Un alt contestatar a declarat că postarea a fost „cel mai jalnic lucru pe care l-am văzut de acest Crăciun”, în timp ce Partidul Democrat din Indiana l-a ironizat pe legiuitor, numind postarea festivă „destul de ciudată” și etichetându-i pe republicanii din stat drept „oameni neserioși”.

Jurnalistul Keith Olbermann a intervenit și el, repostând imaginile generate cu descrierea: „Războiul împotriva Crăciunului, stilul GOP (Partidul Republican) din Indiana”.

Garten a răspuns scandalului câteva ore mai târziu, apărând fotografiile false și criticând reacția „insuportabilă”.

„Multă intoleranță, înjurături și indignare expuse din cauza câtorva poze AI pe care m-am distrat de minune proiectându-le împreună cu copiii mei”, a scris senatorul de stat într-o postare ulterioară pe X.

„Unii dintre voi, clovnilor, sunteți pur și simplu insuportabili. Sper ca negativitatea voastră să rămână în comentarii și să nu fie direcționată către familiile voastre. Crăciun fericit, fulgilor de zăpadă”, a continuat el.

Postarea socială a inclus și o altă fotografie AI cu el în costum de Moș Crăciun, râzând și arătând cu degetul către un fulg de zăpadă.

Garten, care a fost ales în 2018, a declarat pentru The Independent că nu înțelege de ce postarea sa „umoristică” a provocat o asemenea agitație.

„Cu tot ce se întâmplă în lume, îmi este greu să înțeleg de ce postarea mea, evident umoristică, este considerată o știre”, a declarat el nedumerit.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













