Ce regretă Sorin Oprescu, după ce a fugit din România. Declarația făcută pe scările instanței din Salonic: „Din contră”

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în Grecia, a fost plasat sub control judiciar, până când autoritățile elene vor judeca mandatul de arestare.

Responsabilii de la București încearcă, pentru a doua oară, să îl aducă în țară, după ce, acum trei ani, grecii au respins solicitarea, sub pretextul că la noi sunt condiții precare de detenție.

În momentul în care a fost prins, Oprescu își aștepta un prieten pe aeroportul din Salonic.

Sorin Oprescu a fost dus încătușat la Parchetul Curții de Apel din Salonic. Acolo, un procuror a analizat atât solicitările autorităților din România cât și pe cele depuse de avocatul fostului primar al Capitalei. Oprescu vrea să rămână în Grecia.

Sorin Oprescu: „Unde să plec din Grecia! Eu nu am plecat patru ani de zile. M-am dus să aștept un prieten. Asta e!”

Sorin Oprescu are în prezent 73 de ani și acuză mai multe probleme de sănătate.

Sorin Oprescu: „Am o serie întreagă de lucruri destul de serioase, încerc să nu le fac public. Mai e o rămășiță de bun-simț”.

Autoritățile de la București încearcă pentru a doua oară aducerea lui in tara. În 2022 Curtea de Apel din Salonic a respins cererea.

Oprescu a fugit în Grecia în urmă cu trei ani, cu puţin timp înainte să fie condamnat la 10 ani si 8 luni de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor. A fost prins la scurt timp în Grecia, însă un judecător a respins atunci solicitarea de trimitere în România, după ce fostul edil-șef a invocat condițiile precare de detenție din țară.

Acum, la trei ani distanță, Radu Marinescu, ministrul Justiției a declarat că acest argument nu se mai susține, condițiile din penitenciarele din România sunt la standarde europene.

După ce i-a fost verificată identitatea Sorin Oprescu a fost plasat sub control judiciar. Asta până când instanța elenă va decide dacă îl va preda sau nu.

Reporter: Regretați ceva, domnule Oprescu, de pe vremea când erați primar al Capitalei? Vreo decizie luată?

Sorin Oprescu: Regret faptul că nu s-a luat în considerare ce am realizat, ce am făcut, ci din contră.

Cererea de predare va fi analizată pe fond și poate dura câteva săptămâni.

