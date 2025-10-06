Sorin Oprescu, audiat luni în Grecia. România cere din nou extrădarea fostului primar al Capitalei

Fostul primar al Bucureștiului, Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în Grecia, va fi audiat astăzi de un procuror din Republica Elenă. Autoritățile române încearcă pentru a doua oară să obțină extrădarea lui.

Oprescu a fugit în urmă cu trei ani, cu puțin timp înainte să fie condamnat. Un judecător din Grecia a respins însă solicitarea de trimitere la București, după ce fostul edil-șef a invocat condițiile precare de detenție din țară.

Oficialii noștri susțin însă că acum, în penitenciarele din România, situația s-a îmbunătățit. Sorin Oprescu a fost condamnat la zece ani și opt luni de închisoare pentru constituire de grup infracțional, luare de mită și spălare de bani. Din cauza vârstei, el ar putea executa doar două treimi din pedeapsă.

