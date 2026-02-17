„Sunt conştient, şi spun acest lucru cu tot respectul, că multe dintre ţările din E6 vor avea opinii diferite cu privire la unele aspecte fundamentale”, a declarat ministrul irlandez al finanţelor, Simon Harris, înaintea unei reuniuni cu omologii săi din zona euro la Bruxelles.

„Aş prefera să văd o structură în care ţările se reunesc pe teme asupra cărora au opinii comune, mai degrabă decât o aderare la club bazat exclusiv pe mărimea ţării”, a spus el.

Comentariile lui Harris au venit după ce mai devreme, miniştrii de finanţe din Germania, Franţa, Italia, Spania, Ţările de Jos şi Polonia s-au întâlnit la Bruxelles, în spatele uşilor închise, pentru a discuta despre cea mai bună modalitate de a accelera planurile Europei de a concura cu Wall Street.

Aceasta este o problemă pentru ţări precum Irlanda, care are un interes direct în planurile de aprofundare a pieţelor financiare ale blocului. Majoritatea administratorilor de fonduri din Europa îşi desfăşoară cea mai mare parte a activităţii în Irlanda şi Luxemburg, care se opun eforturilor de creare a unui organism unic de supraveghere al UE pentru cei mai mari finanţatori din bloc.

Reuniunea E6 de luni a fost a doua întâlnire de acest gen, o altă reuniune fiind planificată în martie, pe fondul frustrării crescânde că UE avansează prea lent pentru a ţine pasul cu puterile economice ale SUA şi Chinei.

”Ceea ce s-a întâmplat cu Groenlanda a servit ca un semnal de alarmă”

Şocul provocat de intenţia preşedintelui american Donald Trump de a prelua Groenlanda a convins, de asemenea, cele mai puternice ţări ale UE să convină asupra poziţiilor politice înaintea reuniunilor G7, în special în ceea ce priveşte asigurarea materiilor prime esenţiale.

„Ceea ce s-a întâmplat cu Groenlanda a servit ca un semnal de alarmă”, a declarat ministrul german al finanţelor, Lars Klingbeil, înaintea reuniunii Eurogrupului. „Vom fi transparenţi”, a promis el. Obiectivul este de a ajunge la un acord cu privire la anumite subiecte şi de a le prezenta restului UE, a adăugat Klingbeil.

Următoarea reuniune E6 se va concentra pe stimularea euro pe scena globală şi pe eficientizarea investiţiilor în domeniul apărării.

Nu toată lumea se opune. Unii diplomaţi percep E6 ca fiind puţin mai mult decât o tactică politică pentru a împinge ţările cele mai reticente să meargă mai departe în chestiuni controversate.

Deşi există şi alte formate la care ţările mai mici pot participa pentru a influenţa politica, clubul E6 este conceput pentru a coordona poziţiile politice în privinţa iniţiativelor economice.

Europa cu două viteze

Acest lucru a pus mai multe ţări în alertă. A crescut apetitul politic pentru o Europă cu două viteze, în care grupuri mai mici de naţiuni se pot desprinde şi se pot alătura iniţiativelor care sunt împotmolite în discordia europeană.

Mai multe ţări şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la clubul E6 încă de la înfiinţarea acestuia. Gestionarea dezbaterilor politice în cadrul unui forum atât de exclusivist ar putea dilua şi Eurogrupul, care este în sine un organism informal pe care miniştrii de finanţe l-au folosit pentru a discuta subiecte sensibile, ferite de ochii publicului.

„Asta va distruge Eurogrupul”, a declarat un diplomat al UE. „Cred că este o mare greşeală”, a adăugat el.