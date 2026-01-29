Site-ul agenției precizează că cea mai recentă versiune a listei, care include Rusia, a fost adoptată pe 3 și 4 decembrie.

Politico a relatat anterior acest lucru, citând surse.

Decizia privind Rusia a intrat în vigoare astăzi.

Ministrul de externe al UE, Kaja Kallas, a explicat că această decizie ar trebui să îngreuneze finanțarea războiului din Ucraina pentru Rusia.

„Cred că orice modalitate de a presa Rusia să se angajeze în negocieri reale este acceptabilă”, a spus ea.

Includerea unei țări pe lista țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor și finanțare a terorismului implică controale semnificativ mai stricte asupra tranzacțiilor financiare care implică organizații sau persoane din țara respectivă, inclusiv verificarea completă a tuturor tranzacțiilor.



