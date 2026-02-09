Preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula Von der Leyen s-a pronunţat luni în favoarea introducerii unei clauze a ”preferinţei europene” în sectoarele strategice - adică o obligare a companiilor care beneficiază de fonduri publice să se aprovizioneze cu componente europene, relatează AFP.

”Europa trebuie să fie capabilă să-şi apere interesele strategice şi să-şi susţină în mod activ propria” bază de producţie, le scrie Celor 27, într-o scrisoare, Ursula Von der Leyen.

”Preferinţa europeană este un instrument necesar în vederea contribuirii la acest obiectiv”, se pronunţă ea.

Susţinerea economiei europene şi a producţiei ”Made in Europa” urmează să se afle în centrul unui summit al liderilor Uniunii Europene (UE) privind competitivitatea, prevăzut joi, în Belgia.

Citește și
Regele Charles, „profund îngrijorat” de acuzațiile aduse prințului Andrew în scandalul Epstein. Va colabora cu poliția
Regele Charles, „profund îngrijorat” de acuzațiile aduse prințului Andrew în scandalul Epstein. Va colabora cu poliția

Comisia Europeană a pregătit un proiect de lege care vizează intoducerea preferenţei europene în anumite sectoare, ca de exemplu industria automobilelor.

Prezentarea textului, aşteptat acum la 25 februarie, a fost amânată în două rânduri în ultimele luni, din cauza unor disensiuni între statele membre ale Uniunii.

O idee franceză

Această noţiune este apărată viguros de către Franţa, în vederea protejării filierei franceze a bateriilor de maşini electrice.

Însă ea este respinsă de către alte state, ca de exemplu Germania, care se teme de o creştere a costurilor de aprovizionare a constructorilor germani de automobile şi altor producători din industrie.

”Trebuie să stabilim, o dată pentru totdeauna, o adevărată preferinţă europeană în sectoarele noastre cele mai strategice”, pleda la începutul lui februarie, într-un editorial semnat de peste 1.000 de şefi de întreprinderi, vicepreşedintele Comisiei Europene însărcinat cu acest dosar, francezul Stéphane Séjourné.