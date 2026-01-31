Mai exact, UE are în vedere interzicerea companiilor europene de a asigura transporturile maritime de petrol rusesc și de a-l transporta.

Se preconizează că interdicția se va aplica indiferent de prețul maxim al petrolului rusesc. În prezent, companiilor din UE le este interzis să participe la livrările de petrol rusesc dacă prețul depășește limita stabilită.

O astfel de măsură, dacă va fi aprobată, va complica semnificativ importurile de petrol din Rusia, notează Bloomberg.

În plus, există planuri de extindere a listei navelor incluse în „flota din umbră” a Rusiei care se ocupă de transportul de petrol.

Conform publicației, noul pachet va include și restricții suplimentare asupra băncilor rusești, serviciilor de criptomonedă și instituțiilor financiare din țări terțe care ajută Moscova să evite sancțiunile.

Per total, notează Bloomberg, sancțiunile pregătite de Uniunea Europeană vizează reducerea veniturilor Rusiei din exporturile de petrol și îngreunarea eludării restricțiilor impuse anterior.



