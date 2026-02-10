Președinta Comisiei Europene spune că blocul ar trebui să ia în considerare cooperarea în grupuri mai mici de state dacă unanimitatea nu este posibilă pentru a împinge înainte agenda economică. Draghi a cerut „federalism pragmatic” înaintea unui summit decisiv, notează Euronews.

Ursula von der Leyen a sugerat că statele dispuse să avanseze pe chestiuni economice ar trebui să poată face acest lucru în grupuri mai mici, dacă nu se poate obține unanimitatea înaintea unui summit-cheie dedicat consolidării economiei europene, prinsă între Statele Unite și China.

Șefa Comisiei Europene a spus că obiectivul rămâne adoptarea unei agende economice „ambițioase” agreate de toate cele 27 de state membre, însă dacă acest lucru nu este posibil din cauza diferențelor politice, statele ar trebui să recurgă la coaliții mai restrânse.

Comentariile sale vin după ce Mario Draghi, una dintre cele mai influente voci în dezbaterea europeană, a cerut UE să funcționeze ca o veritabilă uniune și a îndemnat liderii europeni să adopte o abordare federalistă „pragmatică” pentru proiecte comune în domenii precum energia și securitatea.

„Ambiția noastră ar trebui să fie întotdeauna să ajungem la un acord între toate cele 27 de state membre”, a scris von der Leyen într-o scrisoare adresată liderilor europeni luni. „Totuși, acolo unde lipsa progresului sau a ambiției riscă să submineze competitivitatea Europei sau capacitatea sa de a acționa, nu ar trebui să evităm utilizarea posibilităților prevăzute în tratate în cadrul cooperării consolidate.”

Principiul cooperării consolidate permite unui grup de state membre — cu condiția ca cel puțin nouă țări să fie de acord — să aprofundeze integrarea fără participarea tuturor celorlalte state.

Comentariile lui von der Leyen marchează o îndepărtare semnificativă de principiul consensului care ghidează instituțiile UE și deschid calea către o Europă „cu două viteze”.

Liderii europeni se vor reuni joi pentru un retreat informal la Castelul Alden Biesen.

Mario Draghi li se va alătura celor 27, alături de fostul premier italian Enrico Letta.

Înaintea întâlnirii, președintele Consiliului European, António Costa, a declarat pentru Euronews că retreatul va servi pentru a concentra atenția asupra implementării rapoartelor Draghi și Letta publicate în 2024 și pentru a oferi „orientări politice clare” liderilor.

Înainte de summit, un grup de 10 țări se va reuni la invitația Germaniei, Italiei și Belgiei pentru a stabili o poziție comună. Franța va participa, potrivit unui diplomat.

În scrisoarea sa, von der Leyen a spus că Executivul european intenționează să accelereze agenda de simplificare, dar a îndemnat co-legiuitorii din Parlamentul European să fie constructivi.

Ea a mai scris că Comisia va lansa o nouă inițiativă pentru a reduce practica „gold-plating” — adică situațiile în care statele membre adaugă birocrație suplimentară peste directivele UE existente.

Companiile europene critică de mult această practică, argumentând că ea crește costurile și creează confuzie de reglementare pentru afacerile care operează în Europa.