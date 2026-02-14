„Apărarea reciprocă nu este o sarcină opţională pentru Uniunea Europeană. Este o obligaţie prevăzută în propriul nostru tratat - articolul 42(7)”, a afirmat von der Leyen în discursul susţinut la MSC. „Este angajamentul nostru colectiv să ne sprijinim reciproc în caz de agresiune sau, mai simplu spus: unul pentru toţi şi toţi pentru unul. Şi acesta este sensul Europei”, a punctat şefa executivului european.

Articolul 42(7), plan B pentru securitatea Europei

Articolul 42(7) a fost propus ca plan B pentru securitatea Europei, într-o lume în care SUA îşi reduc sprijinul pentru NATO. Şi cancelarul german Friedrich Merz ceruse vineri, în discursul de la MSC, discuţii despre acest articol. UE trebuie să acţioneze mai rapid şi mai ferm, a pledat la München preşedinta Comisiei. „Acest lucru ar putea însemna să ne bazăm pe rezultatul majorităţii calificate, mai degrabă decât pe unanimitate”, a avertizat von der Leyen.

Ce presupune votul cu majoritate calificată

Votul cu majoritate calificată (QMV) necesită ca 55% din ţările UE, reprezentând 65% din populaţia blocului, să voteze în favoarea unei propuneri. Acesta a fost propus ca o posibilă modalitate de a ocoli, de exemplu, veto-ul Ungariei asupra aderării Ucrainei la UE.

„A fost nevoie de o terapie de şoc”

Preşedinta Comisiei Europene spune că Europa face în sfârşit paşi înainte în domeniul apărării. „Este adevărat că a fost nevoie de o terapie de şoc”, a recunoscut ea. „Şi au fost depăşite unele limite care nu mai pot fi depăşite”, a adăugat von der Leyen.

Mesaje pentru NATO şi administraţia americană

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi-a început discursul despre securitatea europeană citând un american - Jerry Friedheim, secretarul adjunct al apărării din SUA din anii 1970: „Dacă o ţară nu se simte în primul rând responsabilă pentru propria securitate şi bunăstare, va lăsa această sarcină în seama altora şi nu va reuşi să-şi mobilizeze resursele şi voinţa politică pentru propria apărare”. Această frază „reflectă unele adevăruri incomode” despre complezenţa europeană în materie de securitate, a spus von der Leyen.

Întrebată ulterior cum ar răspunde secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a afirmat că Europa ar trebui să viseze în continuare dacă crede că poate supravieţui fără SUA, von der Leyen a ripostat. „Aş vrea să-i spun dragului meu prieten că nu există doar statu-quo, diviziune şi perturbare. Există multe alte posibilităţi, iar statu-quo-ul nu este satisfăcător” nici pentru Europa, nici pentru SUA, a declarat ea, râzând.

Pe de altă parte, preşedinta Comisiei Europene a mărturisit că discursul secretarului american de stat Marco Rubio, în care a cerut o revitalizare a alianţei transatlantice, a convins-o. „Am fost foarte liniştită de discursul secretarului de stat”, a declarat von der Leyen moderatoarei Christiane Amanpour, numindu-l pe Rubio „bun prieten” şi „aliat puternic”.

„Ştim că unii membri ai administraţiei au un ton mai dur în privinţa acestor subiecte”, a recunoscut ea, fără a-i numi explicit pe preşedintele Trump sau pe vicepreşedintele american JD Vance.