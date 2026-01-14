Motivul pentru care Franța își deschide un consulat în Groenlanda, deși doar 6 francezi trăiesc acolo

Stiri externe
14-01-2026 | 19:41
groenlanda
IMAGO

Franța își deschide un consulat în Groenlanda, deși doar 6 francezi trăiesc pe această insulă arctică, ca semnal politic la șantajul pe care SUA lui Trump îl exercită asupra Danemarcei și Europei, potrivit șefului diplomației franceze.

autor
Cristian Anton

Preşedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri că o eventuală încălcare de către Statele Unite a suveranităţii Groenlandei, teritoriu autonom dependent de Danemarca, ar determina "consecinţe în lanţ fără precedent", informează EFE.

"Dacă suveranitatea unei ţări europene şi aliate ar fi încălcată, consecinţele în lanţ ar fi fără precedent. Franţa urmăreşte situaţia cu cea mai mare atenţie şi va acţiona în deplină solidaritate cu Danemarca şi cu suveranitatea sa", a declarat preşedintele francez în cadrul Consiliului de Miniştri, potrivit unei declaraţii făcută de purtătoarea de cuvânt a guvernului, Maud Bregeon, într-o conferinţa de presă ulterioară.

Poziţia preşedintelui Macron vine la câteva ore înainte ca secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, să se întâlnească miercuri la Washington cu miniştrii de externe ai Danemarcei şi Groenlandei, Lars Lokke Rasmussen, respectiv Vivian Motzfeldt, pentru a discuta dorinţele Washingtonului de a anexa insula şi de a explora posibile alternative comune.

Macron a respins recent "noul colonialism şi noul imperialism" al SUA, în contextul în care Donald Trump a afirmat că este dispus să recurgă la forţă pentru a pune mâna pe Groenlanda.

Citește și
Jens Frederik Nielsen donald trump
Groenlanda, mesaj ferm pentru Casa Albă: „Alegem Danemarca, alegem NATO”. Trump nu renunță la amenințări

În faţa Adunării Naţionale, prim-ministrul Sebastien Lecornu a făcut o paralelă între atacurile pe care le primeşte acum Groenlanda din partea SUA, având în vedere că insula este un teritoriu de peste mări al Danemarcei, şi ceea ce s-ar putea întâmpla în viitor cu teritoriile franceze de peste mări.

”Nu am accepta în niciun fel ca suveranitatea franceză asupra propriilor noastre teritorii să fie pusă la îndoială”

"Pentru nimic în lume nu vrem ca suveranitatea acestor teritorii să fie pusă la îndoială pentru că nu am accepta în niciun fel ca suveranitatea franceză asupra propriilor noastre teritorii să fie pusă la îndoială", a argumentat Lecornu.

În opinia premierului Franţei, "intenţiile administraţiei Donald Trump sunt serioase, trebuie luate foarte în serios şi nu trebuie să subestimăm deloc cuvintele preşedintelui american".

Ca "semnal politic", ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a anunţat miercuri că Franţa va deschide pe 6 februarie un consulat în Groenlanda, un teritoriu danez care suferă, în opinia acestuia, de pe urma unui "şantaj" din partea preşedintelui Trump.

"Dacă obiectivul este să cucereşti Groenlanda prin orice alt mijloc decât achiziţionarea ei, atunci, desigur, pare extrem de nepotrivit, deoarece pentru un membru NATO să atace un alt membru NATO nu ar avea sens; ba chiar ar fi împotriva intereselor Statelor Unite", a avertizat Barrot la postul de radio RTL, îndemnând SUA să înceteze acest "şantaj".

Groenlanda, a subliniat Barrot, "nu vrea să fie proprietate, guvernată, negată sau integrată de către SUA. Groenlanda a ales Danemarca, NATO şi Uniunea Europeană".

Deşi în Groenlanda locuiesc doar şase francezi, Franţa aspiră ca legaţia sa de acolo să aibă competenţe consolidate de sprijin pentru misiunile ştiinţifice care sunt desfăşurate anual în acest teritoriu şi să sprijine companiile franceze care doresc să se stabilească acolo. Însă iniţiativa are în primul rând un puternic conţinut simbolic în faţa ambiţiilor preşedintelui Trump, notează EFE.

Groenlanda, mesaj ferm pentru Casa Albă: „Alegem Danemarca, alegem NATO”. Trump nu renunță la amenințări

Sursa: Agerpres

Etichete: Franta, donald trump, santaj, amenintare, acuzatii, groenlanda, consulat, anexare,

Dată publicare: 14-01-2026 19:41

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Scandal monstru în patinaj! Acuzații grave între Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron
GALERIE FOTO Scandal monstru în patinaj! Acuzații grave între Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron
Citește și...
Danemarca a trimis un comando în Groenlanda pentru consolidarea prezenței militare, pe fondul amenințărilor lui Trump
Stiri externe
Danemarca a trimis un comando în Groenlanda pentru consolidarea prezenței militare, pe fondul amenințărilor lui Trump

Guvernul danez a trimis un comando avansat în Groenlanda pentru a pregăti desfășurarea unor trupe suplimentare în teritoriul autonom pe care președintele american Donald Trump dorește să-l anexeze, a relatat televiziunea publică daneză DR, citată de EFE.

Groenlanda, mesaj ferm pentru Casa Albă: „Alegem Danemarca, alegem NATO”. Trump nu renunță la amenințări
Stiri externe
Groenlanda, mesaj ferm pentru Casa Albă: „Alegem Danemarca, alegem NATO”. Trump nu renunță la amenințări

„Groenlanda nu este de vânzare”, au transmis oficialii insulei arctice, alături de omologii lor danezi. Premierul Groenlandei a subliniat că, dacă ar fi nevoit să ia o decizie, poporul său ar alege oricând Danemarca în locul Statelor Unite.

Proiect legislativ în SUA pentru a proteja teritoriile NATO. Trump nu ar mai putea anexa Groenlanda
Stiri externe
Proiect legislativ în SUA pentru a proteja teritoriile NATO. Trump nu ar mai putea anexa Groenlanda

Mai mulţi senatori americani au introdus un proiect legislativ ce i-ar interzice administraţiei preşedintelui Donald Trump să anexeze, să ocupe sau să controleze în alt fel teritoriul unui aliat din NATO fără consimţământul ţării partenere respective.

Expert: Miza reală a lui Trump nu e nici securitatea, nici resursele Groenlandei.
Interviurile Stirileprotv.ro
Expert: Miza reală a lui Trump nu e nici securitatea, nici resursele Groenlandei. "Vrea să extindă teritoriul SUA"

Dorința lui Donald Trump de a prelua Groenlanda nu ține de securitatea insulei, nici de resursele ei naturale, ci de o ambiție mai veche și mai periculoasă: extinderea teritorială a SUA, chiar cu prețul destabilizării NATO.

„Contraoferta” lui Dmitri Medvedev pentru locuitorii Groenlandei: „Nu vor mai apărea noi steluțe pe steagul SUA”
Stiri externe
„Contraoferta” lui Dmitri Medvedev pentru locuitorii Groenlandei: „Nu vor mai apărea noi steluțe pe steagul SUA”

În mijlocul tensiunior internaționale cauzate de încercările lui Donald Trump de a anexa Groenlanda, Dmitri Medvedev a făcut o serie de declarații șocante.

Recomandări
Cum arată „reforma administrativă” a guvernului Bolojan. Ce se taie ca să se păstreze neatinse salariile de bază
Stiri Politice
Cum arată „reforma administrativă” a guvernului Bolojan. Ce se taie ca să se păstreze neatinse salariile de bază

Reforma administrației publice vine cu tăieri de cheltuieli, de posturi și de sporuri, dar lasă intacte salariile de bază ale angajaților la stat.

Ce prevede acordul MERCOSUR-UE, care va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Negocierile au început în 1999
Stiri Economice
Ce prevede acordul MERCOSUR-UE, care va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Negocierile au început în 1999

Reprezentanți ai Comisiei Europene au făcut precizări, miercuri, despre acordul comercial MERCOSUR, care a provocat scandal în coaliția de guvernare, după ce PSD a acuzat USR că a luat o decizie, prin ministrul Oana Țoiu, fără să discute cu partenerii.

Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării
Vremea
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării

Vremea va intra într-un proces accentuat de răcire în următoarele zile, după un interval scurt cu temperaturi în creștere, anunță meteorologii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 Ianuarie 2026

53:43

Alt Text!
La Măruță
14 Ianuarie 2026

01:30:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Ianuarie 2026

01:45:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59