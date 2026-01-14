Motivul pentru care Franța își deschide un consulat în Groenlanda, deși doar 6 francezi trăiesc acolo

Franța își deschide un consulat în Groenlanda, deși doar 6 francezi trăiesc pe această insulă arctică, ca semnal politic la șantajul pe care SUA lui Trump îl exercită asupra Danemarcei și Europei, potrivit șefului diplomației franceze.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri că o eventuală încălcare de către Statele Unite a suveranităţii Groenlandei, teritoriu autonom dependent de Danemarca, ar determina "consecinţe în lanţ fără precedent", informează EFE.

"Dacă suveranitatea unei ţări europene şi aliate ar fi încălcată, consecinţele în lanţ ar fi fără precedent. Franţa urmăreşte situaţia cu cea mai mare atenţie şi va acţiona în deplină solidaritate cu Danemarca şi cu suveranitatea sa", a declarat preşedintele francez în cadrul Consiliului de Miniştri, potrivit unei declaraţii făcută de purtătoarea de cuvânt a guvernului, Maud Bregeon, într-o conferinţa de presă ulterioară.

Poziţia preşedintelui Macron vine la câteva ore înainte ca secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, să se întâlnească miercuri la Washington cu miniştrii de externe ai Danemarcei şi Groenlandei, Lars Lokke Rasmussen, respectiv Vivian Motzfeldt, pentru a discuta dorinţele Washingtonului de a anexa insula şi de a explora posibile alternative comune.

Macron a respins recent "noul colonialism şi noul imperialism" al SUA, în contextul în care Donald Trump a afirmat că este dispus să recurgă la forţă pentru a pune mâna pe Groenlanda.

În faţa Adunării Naţionale, prim-ministrul Sebastien Lecornu a făcut o paralelă între atacurile pe care le primeşte acum Groenlanda din partea SUA, având în vedere că insula este un teritoriu de peste mări al Danemarcei, şi ceea ce s-ar putea întâmpla în viitor cu teritoriile franceze de peste mări.

”Nu am accepta în niciun fel ca suveranitatea franceză asupra propriilor noastre teritorii să fie pusă la îndoială”

"Pentru nimic în lume nu vrem ca suveranitatea acestor teritorii să fie pusă la îndoială pentru că nu am accepta în niciun fel ca suveranitatea franceză asupra propriilor noastre teritorii să fie pusă la îndoială", a argumentat Lecornu.

În opinia premierului Franţei, "intenţiile administraţiei Donald Trump sunt serioase, trebuie luate foarte în serios şi nu trebuie să subestimăm deloc cuvintele preşedintelui american".

Ca "semnal politic", ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a anunţat miercuri că Franţa va deschide pe 6 februarie un consulat în Groenlanda, un teritoriu danez care suferă, în opinia acestuia, de pe urma unui "şantaj" din partea preşedintelui Trump.

"Dacă obiectivul este să cucereşti Groenlanda prin orice alt mijloc decât achiziţionarea ei, atunci, desigur, pare extrem de nepotrivit, deoarece pentru un membru NATO să atace un alt membru NATO nu ar avea sens; ba chiar ar fi împotriva intereselor Statelor Unite", a avertizat Barrot la postul de radio RTL, îndemnând SUA să înceteze acest "şantaj".

Groenlanda, a subliniat Barrot, "nu vrea să fie proprietate, guvernată, negată sau integrată de către SUA. Groenlanda a ales Danemarca, NATO şi Uniunea Europeană".

Deşi în Groenlanda locuiesc doar şase francezi, Franţa aspiră ca legaţia sa de acolo să aibă competenţe consolidate de sprijin pentru misiunile ştiinţifice care sunt desfăşurate anual în acest teritoriu şi să sprijine companiile franceze care doresc să se stabilească acolo. Însă iniţiativa are în primul rând un puternic conţinut simbolic în faţa ambiţiilor preşedintelui Trump, notează EFE.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













