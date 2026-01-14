Unul dintre cele mai mari orașe din România anunță o măsură inedită: ”Nu plănuim să avem concerte de manele”

BT Arena din Cluj-Napoca a interzis concertele de manele și își propune să rămână o instituție de cultură, dedicată doar evenimentelor artistice și sportive de calitate, ”care să aducă un plus de imagine orașului”.

Cluj-Napoca interzice concertele de manele pe BT Arena pentru că își dorește să promoveze doar evenimentele sportive și artistice de calitate, care să aducă o imagine bună orașului, a declarat Ionuț Rusu, directorul BT Arena, potrivit Monitorul de Cluj.

”Nu am avut concerte de manele și nici nu plănuim să avem”, a spus directorul BT Arena în podcastul Horia Nasra Show. ”Din punctul meu de vedere, Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, care este capitala evenimentelor și a sporturilor din România, rămâne o instituție de cultură, atât sportivă cât și în ceea ce privește evenimentele artistice. Fiind un loc de referință pentru municipiul Cluj-Napoca, dorim să aducem evenimente de calitate care să aducă un plus imaginii orașului pe care îl reprezentăm cu mândrie”, a declarat Rusu.

În cei peste 11 ani de activitate, Sala Polivalentă din Cluj a găzduit peste 1.200 de evenimente și a adunat peste 8 milioane de spectatori.

Nume legendare urcate pe scena BT Arena

În 2025, pentru al doilea an consecutiv, BT Arena a fost desemnată cea mai importantă sală din EuroCup. Grație succesului echipei de baschet U-BT Cluj-Napoca, sala s-a bucurat de cea mai ridicată medie de spectatori din competiție și a depășit orașe precum Londra, Paris și Hamburg.

De altfel, jucătoarea de tenis Simona Halep își va organiza aici meciul de retragere, programat în vara anului 2026, în cadrul evenimentului Sports Festival.

În decursul anilor, pe scena BT Arena au urcat nume impresionante ale muzicii, precum Sting, Enrique Iglesias, Lenny Kravitz, Enzo Ramazzoti, Deep Purple, James Blunt. Doar Andre Rieu s-a bucurat, în 2023 și 2025, de cinci concerte sold-out.

Sala a fost un magnet pentru public și în alte domenii: de la cel medical, construcții sau locuri de muncă până la examene de admitere la cele mai importante universități din Cluj-Napoca, UMF, UTCN, dar și festivități de absolvire cu mii de participanți, părinți, profesori, studenți.

