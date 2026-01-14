Danemarca a trimis un comando în Groenlanda pentru consolidarea prezenței militare, pe fondul amenințărilor lui Trump

14-01-2026 | 16:40
Guvernul danez a trimis un comando avansat în Groenlanda pentru a pregăti desfășurarea unor trupe suplimentare în teritoriul autonom pe care președintele american Donald Trump dorește să-l anexeze, a relatat televiziunea publică daneză DR, citată de EFE.

Aura Trif

Conform sursei citate, acest comando va desfăşura logistica necesară trimiterii ulterioare a forţelor principale în insula arctică.

Un avion militar danez a aterizat în noaptea de luni spre marţi pe aeroportul din Nuuk, capitala Groenlandei, conform imaginilor difuzate de postul de televiziune DR, care nu a putut confirma dacă sosirea acestei aeronave este legată de o consolidare a prezenţei militare daneze acolo.

Danemarca a investit în apărarea Groenlandei

Danemarca a anunţat anul trecut o investiţie de aproximativ 42 de miliarde de coroane daneze (aproximativ 6 miliarde de euro) pentru a consolida apărarea Groenlandei, inclusiv cu mai multe nave de luptă, sateliţi şi drone.

Ministrul danez al apărării Troels Lund Poulsen a reafirmat marţi că ţara sa este pregătită să-şi suplimenteze prezenţa militară în regiunea arctică, după ce Statele Unite au reproşat Danemarcei că neglijează apărarea acestei regiuni în faţa presupusei prezenţe a navelor militare ruse şi chineze în zonă, deşi inclusiv Washingtonul şi-a redus propria prezenţă în Groenlanda, unde menţine o bază în nordul insulei.

Proiect legislativ în SUA pentru a proteja teritoriile NATO. Trump nu ar mai putea anexa Groenlanda

Preşedintele american Donald Trump susţine că SUA trebuie să preia Groenlanda pentru a împiedica Rusia sau China să ocupe poziţii strategice pe această insulă arctică bogată în resurse minerale. Trump mai susţine că prezenţa militară americană stabilită acolo încă din perioada Războiului Rece nu ar mai fi suficientă. Atât guvernul local din Groenlanda, cât şi cel danez au declarat în mod repetat că insula nu este de vânzare, dar Trump nu a exclus preluarea ei prin forţă.

Danemarca încearcă în acest timp să joace cartea diplomaţiei. Ministrul danez de externe Lars Lokke Rasmussen şi omologul său groenlandez Vivian Motzfeldt se întâlnesc miercuri la Casa Albă cu secretarul de stat american Marco Rubio şi cu vicepreşedintele american JD Vance.

Groenlanda, mesaj ferm pentru Casa Albă: „Alegem Danemarca, alegem NATO". Trump nu renunță la amenințări

„Groenlanda nu este de vânzare”, au transmis oficialii insulei arctice, alături de omologii lor danezi. Premierul Groenlandei a subliniat că, dacă ar fi nevoit să ia o decizie, poporul său ar alege oricând Danemarca în locul Statelor Unite.

Proiect legislativ în SUA pentru a proteja teritoriile NATO. Trump nu ar mai putea anexa Groenlanda

Mai mulţi senatori americani au introdus un proiect legislativ ce i-ar interzice administraţiei preşedintelui Donald Trump să anexeze, să ocupe sau să controleze în alt fel teritoriul unui aliat din NATO fără consimţământul ţării partenere respective.

Expert: Miza reală a lui Trump nu e nici securitatea, nici resursele Groenlandei. "Vrea să extindă teritoriul SUA"

Dorința lui Donald Trump de a prelua Groenlanda nu ține de securitatea insulei, nici de resursele ei naturale, ci de o ambiție mai veche și mai periculoasă: extinderea teritorială a SUA, chiar cu prețul destabilizării NATO.

S-au băgat banii la partide. PSD, AUR și PNL au încasat cele mai mari fonduri de la bugetul de stat

Statul român a făcut plăți de aproape 14,5 milioane de lei către opt partide politice în primele zile din 2026, potrivit unui comunicat al AEP. Cei mai mulți bani de la bugetul de stat au încasat PSD, AUR și PNL.

 

Ce prevede acordul MERCOSUR-UE, care va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Negocierile au început în 1999

Reprezentanți ai Comisiei Europene au făcut precizări, miercuri, despre acordul comercial MERCOSUR, care a provocat scandal în coaliția de guvernare, după ce PSD a acuzat USR că a luat o decizie, prin ministrul Oana Țoiu, fără să discute cu partenerii.

Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării

Vremea va intra într-un proces accentuat de răcire în următoarele zile, după un interval scurt cu temperaturi în creștere, anunță meteorologii.

