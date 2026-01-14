Danemarca a trimis un comando în Groenlanda pentru consolidarea prezenței militare, pe fondul amenințărilor lui Trump

Guvernul danez a trimis un comando avansat în Groenlanda pentru a pregăti desfășurarea unor trupe suplimentare în teritoriul autonom pe care președintele american Donald Trump dorește să-l anexeze, a relatat televiziunea publică daneză DR, citată de EFE.

Conform sursei citate, acest comando va desfăşura logistica necesară trimiterii ulterioare a forţelor principale în insula arctică.

Un avion militar danez a aterizat în noaptea de luni spre marţi pe aeroportul din Nuuk, capitala Groenlandei, conform imaginilor difuzate de postul de televiziune DR, care nu a putut confirma dacă sosirea acestei aeronave este legată de o consolidare a prezenţei militare daneze acolo.

Danemarca a investit în apărarea Groenlandei

Danemarca a anunţat anul trecut o investiţie de aproximativ 42 de miliarde de coroane daneze (aproximativ 6 miliarde de euro) pentru a consolida apărarea Groenlandei, inclusiv cu mai multe nave de luptă, sateliţi şi drone.

Ministrul danez al apărării Troels Lund Poulsen a reafirmat marţi că ţara sa este pregătită să-şi suplimenteze prezenţa militară în regiunea arctică, după ce Statele Unite au reproşat Danemarcei că neglijează apărarea acestei regiuni în faţa presupusei prezenţe a navelor militare ruse şi chineze în zonă, deşi inclusiv Washingtonul şi-a redus propria prezenţă în Groenlanda, unde menţine o bază în nordul insulei.

Preşedintele american Donald Trump susţine că SUA trebuie să preia Groenlanda pentru a împiedica Rusia sau China să ocupe poziţii strategice pe această insulă arctică bogată în resurse minerale. Trump mai susţine că prezenţa militară americană stabilită acolo încă din perioada Războiului Rece nu ar mai fi suficientă. Atât guvernul local din Groenlanda, cât şi cel danez au declarat în mod repetat că insula nu este de vânzare, dar Trump nu a exclus preluarea ei prin forţă.

Danemarca încearcă în acest timp să joace cartea diplomaţiei. Ministrul danez de externe Lars Lokke Rasmussen şi omologul său groenlandez Vivian Motzfeldt se întâlnesc miercuri la Casa Albă cu secretarul de stat american Marco Rubio şi cu vicepreşedintele american JD Vance.

