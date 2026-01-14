Groenlanda, mesaj ferm pentru Casa Albă: „Alegem Danemarca, alegem NATO”. Trump nu renunță la amenințări

„Groenlanda nu este de vânzare”, au transmis oficialii insulei arctice, alături de omologii lor danezi. Premierul Groenlandei a subliniat că, dacă ar fi nevoit să ia o decizie, poporul său ar alege oricând Danemarca în locul Statelor Unite.

Miniștrii de Externe ai Danemarcei și Groenlandei se întâlnesc, miercuri (14 ianuarie), cu vicepreședintele american JD Vance și cu secretarul de stat Marco Rubio. Asta după ce Donald Trump și-a intensificat amenințările de a prelua controlul insulei.

Președintele american a afirmat în repetate rânduri că Groenlanda este vitală pentru securitatea Statelor Unite, susținând, fără dovezi, că insula este înconjurată de nave rusești și chinezești.

Jens-Frederik Nielsen, premierul Groenlandei: „Ne confruntăm cu o criză geopolitică și, dacă trebuie să alegem între Statele Unite și Danemarca, aici și acum, alegem Danemarca. Alegem NATO. Groenlanda nu va fi proprietatea Statelor Unite! Groenlanda nu va fi guvernată de Statele Unite! Groenlanda nu va face parte din Statele Unite!”

Declarația premierului Groenlandei, făcută într-o conferință de presă comună cu omologul său danez, este cea mai fermă exprimare a unui reprezentant al acestui teritoriu, după ce președintele Donald Trump și-a reluat planul de a anexa insula arctică. Liderul american susține că Statele Unite trebuie să „dețină” Groenlanda, pentru a se apăra împotriva Rusiei și Chinei.

Donald Trump, președintele SUA: „Dacă te uiți acum în jurul Groenlandei, sunt distrugătoare rusești, distrugătoare chinezești și altele mai mari, sunt submarine rusești peste tot. Nu vom permite ca Rusia sau China să ocupe Groenlanda. Vor face asta, dacă noi nu intervenim”.

Andreas Osthagen, director de cercetare în domeniul politicii arctice și maritime, Institutul Fridtjof Nansen: „Această declarație nu are sens din punct de vedere factual. Nu există nave rusești sau chinezești „peste tot” în jurul Groenlandei. Rusia și/sau China nu au capacitatea de a ocupa Groenlanda sau de a o controla. Probabil că mai trece câte un submarin rus prin zonă, dar la fel ar putea trece și pe lângă Islanda sau pe lângă insulele canadiene, din nord”.

Membră NATO, Danemarca a avertizat, prin vocea premierului său, că o acțiune militară americană asupra Groenlandei ar însemna sfârșitul Alianței.

Mette Frederiksen, premierul danez: „Nu căutăm un conflict, dar mesajul nostru este clar: Groenlanda nu este de vânzare!”

Deși este cel mai puțin populat teritoriu, Groenlanda e situată între America de Nord și Oceanul Arctic, dincolo de care se află Rusia. Această poziție o face ideală pentru sisteme de avertizare timpurie, în cazul unor atacuri cu rachete, și pentru monitorizarea navelor din regiune. Oamenii de știință cred că insula ar putea avea și rezerve semnificative de petrol și gaze.

Emma Burrows, The Associated Press: „Groenlanda mai este importantă deoarece, pe măsură ce gheața se topește, se deschid posibilități pentru rute comerciale mai scurte către Asia. De asemenea, ar putea fi mai ușor de exploatat și de transportat depozitele nevalorificate de minerale rare (uraniu și fier), necesare pentru fabricarea calculatoarelor sau a telefoanelor. Oficiali americani, danezi și groenlandezi se întâlnesc pentru a discuta viitorul insulei, dar este posibil să fie o discuție dificilă, deoarece Groenlanda, Danemarca și Statele Unite au viziuni diferite privind suveranitatea insulei”.

Totodată, ministrul danez al Apărării a spus că va participa luni la o întâlnire cu secretarul general al NATO, la Bruxelles, pentru a discuta despre securitatea din regiunea Arctică.

