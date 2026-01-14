Anunțul oficial al președintelui Donald Trump privind Groenlanda: ”Orice altceva decât asta este inacceptabil”

14-01-2026 | 15:16
Donald Trump
Getty Images

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că orice altceva în afară de controlul SUA asupra Groenlandei este inacceptabil, chiar cu câteva ore înainte ca vicepreședintele JD Vance să se vadă cu oficiali danezi și groenlandezi pentru negocieri.

Cristian Matei

Într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare, Trump și-a reiterat argumentul că SUA „au nevoie de Groenlanda în scopul securității naționale”.

El a adăugat că „NATO ar trebui să ne conducă în această direcție” și că, în caz contrar, Rusia sau China ar face-o.

„NATO devine mult mai redutabilă și eficientă cu Groenlanda în mâinile STATELOR UNITE. Orice altceva decât asta este inacceptabil.”, a transmis președintele Americii, potrivit Associated Press.

Groenlanda se află în centrul unei furtuni geopolitice, întrucât Trump insistă că vrea să dețină insula, iar locuitorii capitalei sale, Nuuk, spun că țara nu este de vânzare. Casa Albă nu a exclus posibilitatea de a cuceri insula arctică cu forța.

Vance se întâlnește miercuri la Washington cu ministrul de externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, și cu omologul său din Groenlanda, Vivian Motzfeldt, pentru a discuta despre insula care este un teritoriu semi-autonom al Danemarcei, aliat NATO al Statelor Unite.

Înaintea întâlnirii, ministrul de externe al Franței a denunțat ceea ce a descris ca fiind „șantajul” SUA asupra Groenlandei, în ultimul semn de iritare în rândul aliaților Americii.

De-a lungul străzii principale înguste și acoperite de zăpadă din Nuuk, jurnaliști internaționali și echipe de filmare au oprit trecătorii la fiecare câțiva metri, întrebându-i ce părere au despre o criză care, potrivit avertismentului prim-ministrului danez, ar putea duce la sfârșitul NATO.

Tuuta Mikaelsen, o studentă de 22 de ani, a declarat pentru Associated Press în Nuuk că speră ca oficialii americani să înțeleagă mesajul de a „se retrage”.

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat marți, într-o conferință de presă în capitala daneză Copenhaga, că „dacă trebuie să alegem între Statele Unite și Danemarca aici și acum, alegem Danemarca. Alegem NATO. Alegem Regatul Danemarcei. Alegem UE”.

Întrebat marți despre comentariile lui Nielsen, Trump a răspuns: „Nu sunt de acord cu el. Nu știu cine este. Nu știu nimic despre el. Dar asta va fi o mare problemă pentru el”.

Groenlanda are o importanță strategică, deoarece schimbările climatice provoacă topirea gheții, deschizând posibilitatea unor rute comerciale mai scurte către Asia. Acest lucru ar putea facilita, de asemenea, extragerea și transportul zăcămintelor neexploatate de minerale esențiale, necesare pentru computere și telefoane.

Trump a mai spus că dorește ca insula să extindă securitatea Americii și a invocat ceea ce el numește amenințarea reprezentată de navele rusești și chinezești ca motiv pentru a o controla.

Însă atât experții, cât și locuitorii Groenlandei pun la îndoială această afirmație.

