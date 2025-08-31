Motivul pentru care bulgarii refuză să muncească doar 4 zile pe săptămână

Stiri externe
31-08-2025 | 11:53
Discuțiile despre o săptămână de lucru mai scurtă, deja testată în unele părți ale Europei, se confruntă cu o rezistență puternică în Bulgaria.

 

Cristian Anton

Ideea reducerii săptămânii de lucru la patru zile este ferm contestată de organizațiile patronale, potrivit unui sondaj BTA preluat de Novinite.

Dezbaterea a fost declanșată după ce Grecia a introdus un proiect de lege care ar permite părinților să lucreze patru zile, dar cu ture extinse de 10 ore în loc de cele opt ore standard.

În prezent, legislația bulgară stabilește săptămâna de lucru la cinci zile și 40 de ore. Împreună cu Grecia, Bulgaria înregistrează cele mai lungi ore de lucru efective din Uniunea Europeană, clasându-se în același timp pe ultimul loc în ceea ce privește ponderea angajaților care lucrează ore suplimentare.

În același timp, productivitatea muncii din Bulgaria rămâne cea mai scăzută din UE - doar 56,8% din media blocului comunitar.

Maria Mincheva, vicepreședinta Camerei Industriale Bulgare (BIC), a susținut că țara nu este pregătită pentru un model de patru zile.

Ea a subliniat scăderea forței de muncă și îmbătrânirea populației, subliniind că mai puține ore ar însemna o producție mai mică. Potrivit acesteia, Bulgaria nu are nivelurile necesare de automatizare și digitalizare care ar permite angajaților să lucreze mai puțin fără a reduce producția.

”Oamenii nu sunt roboți”

O poziție similară a fost exprimată de Kiril Boșev, vicepreședinte al Asociației Capitalului Industrial (AIKB). El a explicat că reducerea săptămânii de lucru cu orele neschimbate ar reduce imediat productivitatea cu 20%, o pierdere pe care angajatorii nu și-o pot permite.

În opinia sa, acest lucru ar dăuna activității economice, ar reduce veniturile bugetare și ar duce la concedieri. Boșev a respins, de asemenea, propunerea grecească de patru zile cu ture de 10 ore, spunând că „oamenii nu sunt roboți” și angajații ar fi prea epuizați pentru a performa eficient în ultimele ore ale unor zile atât de lungi.

Sindicatele sunt, de asemenea, precaute. Alexander Zagorov, secretarul confederal al Confederației Sindicatelor Podkrepa, a subliniat că orice reformă a săptămânii de lucru necesită un dialog amplu cu lucrătorii.

El a avertizat că angajatorii se vor confrunta cu provocări serioase în reorganizarea programelor de lucru și a sistemelor de raportare. Mai mult, a adăugat el, angajații din Bulgaria nu solicită în mod activ o săptămână de lucru de patru zile.

Angajatorii nu știu cum să compenseze orele de muncă pierdute

Totuși, există exemple izolate de companii care testează modelul săptămânii de lucru mai scurte, a declarat Todor Kapitanov, vicepreședinte al Confederației Sindicatelor și Patronatelor Bulgare. Aceste experimente mențin de obicei salariile intacte.

Cu toate acestea, succesul unor astfel de aranjamente depinde de tipul de muncă prestată. Kapitanov a remarcat că firmele bulgare se confruntă deja cu deficitul de forță de muncă, care adesea le cere angajaților să îndeplinească mai multe roluri, ceea ce face ca întreprinderile să fie reticente în a reduce zilele de lucru.

El a susținut că barierele nu sunt în primul rând legale - Codul Muncii permite deja aranjamente flexibile - ci mai degrabă legate de piață, deoarece angajatorii nu sunt siguri cum să compenseze orele pierdute într-o piață a muncii tensionată.

Sursa: StirilePROTV

