Peste 90% dintre cei care parchează ilegal în zonele protejate din Bulgaria sunt turişti români. Câte amenzi au fost date

12-08-2025 | 22:45
Peste 150 de amenzi au fost date săptămâna trecută pe litoralul de nord al Mării Negre, în cadrul unor controale de două zile cerute de ministrul bulgar al Mediului, Manol Genov, pentru parcări ilegale, transmite agenția BGNES, citată de Novinite.

autor
Mihaela Ivăncică

Campania, desfăşurată pe 6 şi 7 august, a implicat atât autorităţile bulgare, cât şi cele române care lucrează pentru a preveni încălcările care dăunează mediului, vizând în special maşinile şi rulotele parcate într-un mod în care se încalcă legislaţia din Bulgaria.

Peste 90% dintre contravenienţi au fost turişti români, susţine Yavor Dimitrov, directorul Direcţiei Bazinului Mării Negre (BBDHR) din Varna. Acesta a subliniat că o cauză comună a infracţiunilor este lipsa de informaţii a turiştilor, necunoaşterea legii şi barierele lingvistice. În plus, indicatoarele amplasate de Ministerul Mediului şi Apelor pentru a avertiza vizitatorii sunt frecvent îndepărtate, reducând eficacitatea acestor avertismente.

Deteriorarea dunelor de nisip din zonele protejate este o faptă penală, conform legislaţiei din Bulgaria, şi se pedepseşte cu până la trei ani de închisoare. Deşi nu au fost până acum pedepse cu închisoarea, amenzile pot ajunge până la 2.500 leva (1.278 euro).

În parale, inspectorii BBDHR au verificat unităţile locale care comercializează băuturi şi sunt situate lângă plajă, pentru că extrag ilegal apă şi evacuează apele uzate în mod ilegal în Marea Neagră.

Aceste inspecţii vor continua în perioada verii şi de anul viitor vor fi realizate anual în perioada 1 mai - 30 septembrie, pentru o mai bună protecţie a coastei de nord a Mării Negre, a anunţat Ministerul Mediului şi Apelor. 

Sursa: Agerpres

