Săptămâna de lucru de 4 zile se testează și în România. Productivitatea crește, dar angajații se pot stresa mai mult

Pe de altă parte, specialiștii în piața muncii cred că angajații trebuie să facă mai multe lucruri într-un timp mai scurt, iar rezultatul poate să aducă mai mult stres.

Ovidiu are 40 de ani și muncește de aproape de 20 de ani. Se bucură că în sfârșit are o zi în plus pe săptămână pentru familie, dar și pentru pasiunile lui.

Ovidiu Solcan, angajat: „Avem timp să ne ocupăm de pasiunile noastre, de hobby-urile noastre și să ne încărcăm bateriile mai mult pentru a reveni la birou cu forțe proaspete”.

Și Claudia este fericită că poate să facă mult mai multe activități cu familia ei.

Claudia Bingol, angajată: „În momentul în care am putut să ies la baschet cu fii-miu, de exemplu, a fost chiar interesant. În sfârșit avem un timp foarte prețios”.

Toți angajații unei companii din domeniul proiectării și al tehnologiei lucrează 4 zile pe săptămână din septembrie și se bucură în total de 50 de zile de concediu pe an.

Virgil Profeanu, fondatorul companiei: „Randamentul este mai bun, colegii sunt mai concentrați în cele 4 zile și avem o productivitate crescută. Utilizăm masiv robotizare, algoritm și inteligența artificială”.

”Sunt anumite sectoare care nu pot implementa acest program”

Și angajații unei companii din domeniul financiar-bancar au fie opțiunea să primească o jumătate de zi liberă într-o săptămână, fie o zi întreagă la două săptămâni, dacă adaugă o oră în plus în 4 zile de lucru.

Liviu Zamfir, HR Manager bancă: „În prezent, aproximativ 20-25% dintre angajații noștri au ales programul flexibil de muncă, asta înseamnă undeva la 400-500 de angajați dintr-un total de 2.500”.

Cristian Lia, directorul dezvoltare carduri: „Le place foarte mult pentru că le aduce flexibilitate. Le aduce un echilibru în balanța aceasta între viața profesională și cea personală”.

Totuși, oricât de bine ar suna acest program, are și dezavantaje. Din dorința de a face mai multe lucruri într-un timp mai scurt, angajații se pot stresa mai mult.

Mariana Oprea, specialist resurse umane: „Sunt anumite sectoare care totuși nu pot implementa acest program, tocmai prin prisma faptului că au un program și un flux de lucru continuu și aici ne referim la zona de producție, poate zona de HoReCa, unde programul trebuie să fie unul cât de bine pus la punct și într-un mod continuu”.

Săptămâna de 4 zile de lucru este testată în companii din Islanda, Belgia, Spania, Marea Britanie și Japonia. Și Germania se gândeşte să extindă acest program.

Dată publicare: 07-11-2023 19:46