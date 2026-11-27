Lukașenko susține că nu știa că Putin va invada Ucraina. Gestul care l-a dat de gol chiar într-un interviu
Alexandr Lukașenko a declarat într-un interviu acordat publicației franceze Le Point că nu știa de planurile Rusiei de a invada Ucraina în 2022.
Sursa: Le Point
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Jurnalistul a întrebat de ce, în 2022, Lukașenko a permis ca țara sa să fie folosită „ca bază pentru operațiunile militare ale Rusiei”.
„Nu am fost o bază pentru Rusia și nici măcar o bază pentru atacarea Ucrainei”, a răspuns Lukașenko, apoi a luat o hartă a Belarusului de pe masă. Arătând spre regiunile Brest și Gomel, Lukașenko a remarcat că exerciții comune programate belaruso-ruse au avut loc „aproximativ aici” în 2022. În urma acestor exerciții, a spus el, Rusia a început să-și retragă trupele.
„Apoi, dintr-un anumit motiv, aceste trupe, care erau deja concentrate aici, s-au îndreptat spre Kiev”, a spus Lukașenko, clarificând că spunea asta „ei bine, doar ca o glumă”.
„Nu există nicio plângere împotriva mea. Nu am absolut nicio legătură cu începutul acestui război. Noi nu avem nicio legătură cu acest război. Nu știam despre începutul războiului, iar Statul Major General rus nu m-a informat despre asta”, a declarat Lukașenko.
El a adăugat apoi că trupele ruse au lansat ofensiva în Ucraina chiar pe drumul pe care i-l arăta jurnalistului pe hartă (Leningrad-Odesa).
Nu este prima dată când Lukașenko a recurs la hărți pe hârtie. Comentariul său anterior legat de hărți a fost distribuit pe scară largă pe rețelele de socializare.
În timpul unei întâlniri cu Vladimir Putin din 11 martie 2022, la scurt timp după izbucnirea războiului, Lukașenko a declarat că Ucraina se pregătea să atace nu doar Donbasul, ci și Belarusul și, spunând „Vă voi arăta acum de unde se pregătea atacul asupra Belarusului”, a desfășurat o hartă.
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