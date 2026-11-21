Este de așteptat ca tabăra democrată să ofere un sprijin mai mare Kievului și să intensifice presiunea asupra Moscovei. Europenii se tem că, în aceste condiții, Kievul va fi presat să accepte concesii dureroase.

Donald Trump, președintele SUA: „A fost prima întâlnire la nivel înalt între Statele Unite, Rusia și China. A fost ceva major. A fost grozav. O atmosferă electrizantă, ceva de necrezut. Iar relația dintre noi trei a fost fantastică. A fost o energie uimitoare între noi”.

Încă fermecat de primirea pe care i-a făcut-o la Shenzhen președintele chinez, Donald Trump i-a convocat aseară pe jurnaliștii acreditați la Casa Albă ca să le povestească ce a vorbit cu omologul lui rus, în condițiile în care e neclar deocamdată dacă discuțiile purtate cu Putin vor avea urmări concrete.

Reporter: „În China, ați spus că Putin vă este prieten. Considerați că Putin este un prieten al Americii?”

Donald Trump, președintele SUA: „Nu pot vorbi în numele Americii. Eu îl consider o persoană cu care am o relație foarte bună. Iar acum Putin trece printr-o perioadă dificilă, pentru că este implicat într-un război care ar fi trebuit să se termine într-o zi, dar durează deja de cinci ani. Consider că am o relație fantastică cu Putin”.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „E treaba președintelui Trump cum îl numește pe Putin. Pentru noi, el este un dușman și, desigur, pentru noi, Putin este un ucigaș. Și cred că, pentru majoritatea oamenilor din lume, el este un ucigaș. Ucide și civili, mai ales acum, după ce a avut un an prost pe front. De aceea, dacă vorbești despre Putin ca și cum ți-ar fi prieten, urmarea este că el nu simte o presiune suficientă. Simte că poate continua”.

Reporter: „După întâlnirea cu dumneavoastră, președintele Putin a lansat un nou atac sângeros asupra Ucrainei. Ați mai spus în trecut că «v-a dus cu zăhărelul». Cum puteți fi atât de sigur că nu face același lucru și acum?”

Donald Trump, președintele SUA: „Putin și-ar dori foarte mult să pună capăt războiului. Este un lucru foarte greu de realizat. Ca să fiu sincer, avem de-a face cu doi oameni care nu știu cum să-i pună capăt. Amândoi sunt blocați în acest conflict”.

De asemenea, Donald Trump a minimalizat incidentele din Polonia, declarând celor de la Fox News că dronele și rachetele lansate de Rusia ar fi ajuns pe teritoriul polonez „din greșeală”.

Rachetele rusești și drona au căzut la câteva zeci de kilometri de locul unde mii de soldați europeni participă la un amplu exercițiu militar. Se antrenează pentru o eventuală misiune în Ucraina, după încheierea războiului.

Claudia Ciobanu, The Associated Press: „Toți politicienii prezenți aici spun că este o acțiune deliberată a Rusiei, menită să arate că Moscova este nemulțumită de aceste exerciții militare și de viitoarea forță multinațională”.

Pe de altă parte, Jared Kushner susține că l-ar fi convins pe Vladimir Putin să accepte ideea unor garanții de securitate pentru Ucraina similare celor prevăzute în articolul 5 al NATO, care stabilesc că un atac asupra unui membru este un atac asupra tuturor. Însă adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, a respins categoric această idee și a declarat că orice formă de „cvasiaderare” a Kievului la alianța militară occidentală este total inacceptabilă pentru Moscova.