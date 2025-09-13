Momentul în care o refugiată ucraineană de 23 de ani este înjunghiată mortal într-un metrou din SUA

Un videoclip șocant surprinde momentul în care o tânără refugiată ucraineană de 23 de ani este înjunghiată mortal într-un tren din Charlotte, SUA.

Cazul a devenit un punct de tensiune politică, în contextul în care administrația Trump promite măsuri dure împotriva criminalității în marile orașe americane, majoritar democrate, relatează CNN.

Atacul, complet neprovocat — aflat acum sub investigația FBI — a avut loc pe 22 august, puțin înainte de ora 22:00, potrivit Departamentului de Poliție Charlotte-Mecklenburg. Un apel la serviciul de urgență 911 anunța că o femeie a fost înjunghiată în zona gâtului.

Victima, Iryna Zarutska, a fugit din Ucraina în 2022 împreună cu mama, sora și fratele ei, pentru a scăpa de războiul declanșat de Rusia. „A îmbrățișat rapid noua sa viață în Statele Unite”, se arată în necrologul ei.

Instagram

Zarutska era o artistă talentată, lucra la Zepeddie’s Pizzeria și visa să devină asistent veterinar.

Detalii șocante din anchetă

Agresorul, Decarlos Brown, în vârstă de 34 de ani, a fost transportat la spital pentru tratarea unei tăieturi și ulterior a fost acuzat de crimă de gradul întâi. La momentul faptei era persoană fără adăpost, avea un cazier judiciar consistent, iar rudele sale au declarat pentru CNN că suferea de afecțiuni psihice.

FOTO: Mecklenburg County Sheriff's Office

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum Zarutska urcă într-un vagon de tren și se așază direct în fața suspectului. Avea căștile în urechi, purta un tricou cu sigla pizzeriei unde lucra și stătea pe telefon.

După aproximativ patru minute și jumătate, Brown scoate un cuțit din buzunar și îl deschide, în timp ce tânăra rămâne concentrată asupra telefonului.

Atenție! Imagini care vă pot afecta emoțional!

Una joven refugiada ucraniana, Iryna Zarutska, fue brutalmente apuñalada en un tren en Charlotte, Carolina del Norte, por un hombre con amplio historial criminal. La joven de 23 años había escapado de la guerra en Ucrania buscando seguridad en EE. UU., pero encontró un destino… pic.twitter.com/pZJbscq6Y8 — 106.5 FM Radio Fuego (@FMRadioFuego) September 9, 2025

Ulterior, individul se ridică brusc, apucă cu mâna stângă bara scaunului din față și o înjunghie pe Zarutska cu mâna dreaptă.

Tânăra, ghemuită cu genunchii la piept și cu o mână acoperindu-și gura, își privește speriată agresorul. După aproximativ 15 secunde, cade pe podea, sub privirile celorlalți călători. Înregistrarea nu surprinde nicio interacțiune între cei doi înainte de atac.

Un judecător a dispus ca Brown să fie supus unei evaluări psihiatrice timp de 60 de zile într-un spital local. CNN a solicitat un punct de vedere avocatului său.

Iryna Zarutska was working at a pizzeria at the time of her tragic death. She was still wearing her pizzeria uniform on her way home from work before being slaughtered with a knife from behind by another career criminal who didn't even have a fucking ticket. He should have… pic.twitter.com/Ie1o8ldk8g — Darth Powell (@VladTheInflator) September 8, 2025

Moartea Irynei Zarutska a atras atenția publicului abia la începutul lunii septembrie, după ce înregistrarea atacului a fost făcută publică, iar fostul consilier prezidențial Elon Musk a comentat incidentul în repetate rânduri pe platforma X.

Cazul a generat reacții puternice din partea administrației Trump și a unor lideri conservatori, care denunță nivelul ridicat al criminalității și lipsa de reacție a autorităților locale.

Primărița din Charlotte a reacționat într-o declarație recentă, acuzând un „eșec tragic al instanțelor și al magistraților” pentru moartea Irynei.

Suspectul are un trecut judiciar și psihiatric complex

Brown are un istoric penal extins, incluzând condamnări pentru jaf armat, furt calificat și pătrundere prin efracție. Familia sa a confirmat pentru CNN că are un trecut îndelungat de probleme de sănătate mintală.

A petrecut peste cinci ani în detenție pentru jaf cu o armă periculoasă, conform evidențelor autorităților statului Carolina de Nord. În afară de acuzațiile recente legate de crimă, Brown apare în 14 dosare penale, unele pentru infracțiuni minore precum depășirea vitezei sau furt din magazine. Nu este clar câte dintre acestea au fost trimise în instanță.

După ce a fost eliberat în 2020, la finalul unei pedepse de cinci ani, „nu mai părea el însuși,” a declarat sora sa, Tracey Brown, pentru CNN. El întâmpina dificultăți în a purta conversații și în a-și menține un loc de muncă. Brown fusese diagnosticat cu schizofrenie și suferea de halucinații și paranoia, a adăugat sora lui. Uneori devenea agresiv, ajungând chiar să o atace pe ea în 2022. Deși a fost arestat în acea noapte, Tracey a decis să retragă acuzațiile, îngrijorată fiind de starea mintală a fratelui său.

„Știam că se luptă cu ceva, dar voiam să înțeleg exact cu ce”, a spus ea.

Fratele ei îi mărturisea adesea că guvernul îi implantase un cip. „O persoană care aude voci în cap și crede că întreaga lume este împotriva ei... va ceda”, a explicat ea pentru CNN. „Și cred că în acea noapte a cedat. A avut o cădere psihică. Pur și simplu a clacat.”

Tracey a povestit că a vorbit cu fratele ei după arestare și l-a întrebat de ce a atacat femeia. „Pentru că îmi citea gândurile”, i-a răspuns el.

Michelle Dewitt, mama lui Brown, a declarat că fiul ei avea probleme mintale și locuia într-un adăpost local. Ea a încercat să-l interneze pe Brown într-o instituție pe termen lung, a spus Tracey pentru CNN, dar demersurile au eșuat deoarece nu era tutorele legal al fiului său.

Dewitt a spus pentru afiliatul CNN, WSOC, că a obținut un ordin de internare involuntară în instanță pentru fiul ei, ca urmare a comportamentului său instabil.

În ciuda eforturilor sale, „sistemul l-a dezamăgit”, a adăugat ea pentru WSOC.

În dimineața zilei de duminică, înainte de atacul din Charlotte, Brown a venit la casa mamei sale. Dewitt a declarat pentru CNN că i-a spus că tocmai fusese externat din spital și a cerut să rămână peste noapte.

Mai târziu, mama l-a dus la un adăpost pe Statesville Avenue, l-a îmbrățișat și i-a spus „Te iubesc”, apoi a plecat la biserică, a povestit ea. Când a aflat de arestarea fiului său, Dewitt „nu a crezut că e vorba despre el.”

„Am zis: «Cu siguranță e o greșeală. Asta nu e genul lui. N-ar face niciodată așa ceva. Nu este omul ăsta.»” a spus ea. „Îi plăcea să se distreze, să facă glume, nu să rănească pe cineva.”

Dewitt a adăugat pentru CNN că Brown a sunat-o după arestare, însă nu a menționat nimic despre înjunghiere.

Suspectul, eliberat după un incident anterior din ianuarie

La începutul acestui an, Brown a fost acuzat de abuzarea serviciului 911, după ce a cerut poliției să investigheze un dispozitiv „artificial” care îi controla când mânca, mergea și vorbea. Ofițerii i-au spus că problema este de natură medicală și că nu pot interveni mai mult. Nemulțumit, Brown a sunat din nou la 911.

Eliberarea sa a fost condiționată de o promisiune scrisă că se va prezenta la următoarea înfățișare, conform documentelor judiciare. Casa Albă a declarat că această eliberare „i-a permis să înjunghie o femeie nevinovată doar câteva luni mai târziu.”

Președintele Donald Trump, care a intensificat recent prezența trupelor federale în marile orașe ca măsură de descurajare a criminalității, a condamnat crima și l-a catalogat pe atacator drept „un nebun, un lunatic”.

„Imaginile de supraveghere sunt clare, dar aproape imposibil de privit, atât de groaznice sunt”, a declarat Trump referindu-se la înregistrări. „Ea stătea pur și simplu acolo.”

Președintele și-a exprimat condoleanțele față de familia victimei și a promis că „va merge până la capăt” în lupta împotriva criminalității violente.

„Când se petrec crime atât de oribile, trebuie să luăm măsuri ferme”, a adăugat el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













