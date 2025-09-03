Un bărbat a împușcat mortal un băiat de 11 ani care i-a sunat la ușă și a fugit, o farsă virală pe TikTok

Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost acuzat de crimă pentru că ar fi împușcat un băiat de 11 ani care i-a sunat la ușă și a fugit.

Julian Guzman se juca „ding dong ditch”, sunând la sonerii, sâmbătă seară, în Houston, Texas, când a fost împușcat, a anunțat poliția.

Bărbatul, identificat ca fiind Gonzalo Leon Jr, a fost reținut marți și încarcerat, transmite BBC.

„Ofițerii au fost informați că Guzman suna la soneriile caselor din zonă și fugea. Un martor a afirmat că Guzman fugea de la o casă, după ce a sunat la ușă, chiar înainte de a suferi o rană prin împușcare”, a precizat Departamentul de Poliție din Houston într-un comunicat.

Poliția a declarat că Guzman era rănit când au sosit la fața locului și a fost transportat la un spital din apropiere. El a murit ulterior, duminică.

Un martor și-a amintit că „cineva a ieșit din acea casă și a tras în copiii care fugeau pe stradă”, a declarat sergentul detectiv Michael Cass de la Departamentul de Omucideri al Poliției din Houston.

„Din păcate, unul dintre băieți, care avea 11 ani, a fost împușcat în spate”, a spus el.

Farsele de tip „ding dong ditch”, care devin din ce în ce mai populare pe TikTok, au mai condus și în trecut la împușcături fatale.

Un bărbat din Virginia a fost acuzat în mai de crimă de gradul doi pentru că ar fi împușcat un adolescent care filma un videoclip pentru TikTok în timp ce făcea o farsă la casa bărbatului, a relatat New York Times.

Un bărbat din California a fost găsit vinovat de crimă în 2023 pentru că a ucis trei adolescenți, lovindu-i cu mașina, după ce aceștia sunaseră la soneria lui, ca o farsă, potrivit Associated Press.

